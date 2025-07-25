與傅崐萁互戰7000萬元捐款　藍委分析童子賢「政治算計三部曲」

▲國民黨黨團總召傅崐萁(左)，和碩董事長童子賢(右)。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

和碩科技董事長童子賢日前爆料，曾要捐款給花蓮，但學校被縣府恐嚇不准收款，事後花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁開告，傅今（25日）更指，童稱2018年捐款7千萬元，但縣府根本沒有收到。國民黨立委邱鎮軍今在臉書上分析「童子賢的政治算計三部曲」，並嗆童子賢用「良心」登場、靠「捐款」作戰。

邱鎮軍提到，2025年花蓮罷免傅崐萁案進入白熱化，一位平日鮮少涉入政治爭議的企業家「童子賢」卻意外成為媒體追逐焦點。身為總統府氣候變遷對策委員會副召集人、民進黨智庫新境界基金會副董事長，童子賢本該是政策圈的幕後智囊，但這回卻選擇高調現身政治前線，不僅站上罷免宣傳車公開站台，還親自投下震撼彈「我曾捐出七千萬元協助花蓮賑災，卻遭花蓮縣政府阻擋，甚至打電話恐嚇學校不得收款。」

邱鎮軍說，一場看似以「良心」為名的正義呼籲，隨著更多事實浮現，卻逐漸露出一套熟悉的政治操作軌跡。從發言時機的精準切入，到敘事手法的情緒鋪陳，再到「捐款敘事」的反覆修正；這齣「花蓮關懷劇場」，也許比外界想像的更有劇本、更有目的。

邱鎮軍分析第一部，「以良心之名高調現身」，童子賢在罷免案投票前幾天，他選擇打破沉默，現身花蓮，聲援罷免，接受專訪，拉出過往捐款與受阻的敘述，並強調一切出於「對花蓮的關心」與「無法再沉默的良心」。乍看之下，這樣的出發點令人感動。然而，冷靜一想，如果這是他「多年來耿耿於懷」的正義怒吼，為什麼他在 2018 年地震後沒說、在 2024 年0403地震時也沒提，偏偏選擇在 2025 年傅崐萁面臨罷免的最後倒數階段「突然爆發」？而且不是透過一篇聲明或回憶文章，而是全力動員、全方位參與，從政治語言到媒體話術，都高度整合。所謂「良心發聲」，怎麼看都像是經過政治盤算的訊號投放。

第二部，「反建設背景被揭，真意浮現」，就在童子賢喊出「關心花蓮」、「不忍再見傷害」的同時，讓人開始回憶起這位「花蓮子弟」過去對家鄉的貢獻。2007年，他反對蘇花高，說那會造成山崩災難。2024年，他反對環島高鐵東延，說若地震崩塌掩埋高鐵是百倍悲劇。他主張「不要再擴大工程」、「普悠瑪就夠」，一概反對地方重大交通建設。這樣一位反對花蓮所有建設的「關心者」，突然跳出來批評地方首長「阻擋善款」，說要「為花蓮發聲」，到底是什麼樣的「花蓮視角」？一邊說「不該讓花蓮再受傷」，一邊卻否決每一項讓花蓮走出困境的建設，這種邏輯錯位，恐怕不只花蓮人難以接受，連全台觀眾都看得出違和。

第三部，「先喊七千萬，再改口2018起捐、最後才丟出明細」，童子賢聲援罷免傅崐萁的其中一個核心主軸，就是那句擲地有聲的「我捐了七千萬元給花蓮，結果善款被縣府阻擋，還恐嚇學校不准收。」這樣的說法乍聽之下極具殺傷力，尤其發生在0403花蓮強震之後，社會情感敏感脆弱，大眾自然會直覺聯想，原來童子賢是0403捐款者之一，而傅崐萁和花蓮縣府竟然不讓善意進入災區？但第一時間，花蓮縣政府就回應查無捐款紀錄，教育界人士也紛紛出面駁斥「遭施壓」、「接到恐嚇電話」的說法。面對質疑，童子賢並沒有直接提出證據，而是進行了第一次「敘事調整」；他改口說：「其實那七千萬是從2018年0206地震開始陸續捐出，包括教育、醫療與災後重建項目。」

邱鎮軍說，換句話說，最初讓人誤會是0403賑災捐款，後來卻變成跨七年的公益總額。這樣的「敘事滑動」，已經不只是時間錯置，更是刻意利用災後社會情緒，將多年來的捐款記憶武器化，轉化為對傅崐萁的指控彈藥。但事情還沒結束。隨著媒體與各界進一步追問細節，童子賢又進行了第二次「補充」；他在訪問中表示。「如果大家有疑問，我願意公開明細。」並於之後透過平台公布了部分歷年捐款資料。

邱鎮軍認為，這種先打後補、先丟指控再慢慢修正與補件的過程，就像是一場政治投射測試「拋出一個敘事，看反應如何，再視情況微調細節，修正語言，擴充包裝。」更諷刺的是，童子賢所公布的捐款明細，多數都不是「直接捐給學校、被縣府阻擋」的類型，而是透過基金會或平台系統性支持特定教育機構與NGO，與他最初描述的「被打電話警告、學校嚇得不敢收錢」的劇情，顯然落差甚大，顯非事實？

邱鎮軍強調，不能否定童子賢曾有善行，也不質疑企業捐助社會的價值，但問題在於：這些本該屬於公益記憶的內容，怎麼在選舉週變成帶情緒包裝的政治武器？他不是一次清楚陳述完整脈絡，而是先丟情緒攻擊，再改說法補漏洞，最後才出示證據救聲望！這不是一場單純的公益爭議，而是一套經過計算的話語布局與節奏控場。

邱鎮軍說，童子賢說是愛花蓮，其實是在「算選舉」，童子賢這次的操作，不是單一失言或誤會，而是從登場時機、內容編排、政策立場到議題操作，處處展現精準政治思維與輿論操控技巧。他不是單純站出來，而是配合著民進黨中央步調、親綠社群、罷免動能，選在最能產生輿論效果的時間出手。他不是在關心花蓮的未來，而是在塑造一種「誰反對我，就是阻擋良善」的道德敘事。

邱鎮軍表示，當善行變成選戰子彈，用過去的善意重新包裝為道德勒索的理由，我們不禁要問，這真的是為了花蓮人好，還是為了自己在輿論場上，先佔一席溫暖之地？當一位企業家，將人民的傷痛、災後的善意、教育的希望，變成政治算盤上的棋子，那就不是「愛之深責之切」，而是「算之深操之狠」。

邱鎮軍喊話，明天，不只是傅崐萁的關鍵時刻，更是花蓮人、全台灣人對「假良心、真操盤」說不的日子。如果花蓮的未來，不能再容忍被假善意、真算計綁架，那麼明天請投不同意罷免，因為，大家看得出來，誰真的站在花蓮這邊，誰，只是在用人民的血，暖自己政治的身。

