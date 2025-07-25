罷團造勢破10萬人　名醫揪「空拍畫面1處」喊失敗：真的不能看

▲罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

反共護台聯盟昨（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬民眾響應。不過，精神科名醫沈政男指出，整個晚會政見表達匱乏，只是不斷重複「大罷免、大成功」直呼「沒看過這麼失敗的選前之夜」，主辦單位說現場有10萬人，但他看了空拍照後搖頭，「連景福門都繞得稀稀落落，真的不能看啊！」

精神科名醫沈政男在臉書發文，全程觀看直播，除了音樂還可以聽之外，其他都是亂扯，對於現場有人提及「八十歲以上免巴氏量表」作為罷免理由感到荒謬，認為這純粹是政策取向的問題，並不構成罷免理由。

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沈政男直呼，大罷免的本質就是「亡國感二.〇」，這場晚會就是一個明證，即使撕裂台灣也不在乎，「就為了遂行他們的政治目的」。沈政男指出，整場晚會的演講內容空泛，只是反覆喊「大罷免、大成功」、「我是台灣人，我愛台灣」等口號，並且充斥著無根據的政治抹黑。

▲現場破10萬人空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）



沈政男也注意到，現場講者幾乎沒人說台語，多數為政治素人，「但他們講的那些愛台灣言論，卻又是模仿傳統的民進黨演講內容」，其實就是東拼西湊、縫縫補補的政治剪貼簿，講得好聽一點，就是「台灣造勢文化的拼貼馬賽克。」然後介紹神秘嘉賓，答案竟是，在場的你們都是。

沈政男表示，主辦單位起初說有5萬人，快結束時卻說有10萬人，「空拍照片則是連景福門都繞得稀稀落落，真的不能看啊！」沈政男嘆，現實是殘酷的，沒看過那麼失敗的選前之夜，「這意味什麼，過兩天就知道了。素人當然可以搞政治，但你要準備與訓練啊，不然拿出來的東西根本不能看。」

沈政男直言，什麼爛歌？連「超級不要臉」這樣小孩吵架的話都拿來當歌詞，「明天晚上，絕對炸裂今晚這一場」、「好了，遊戲結束了，可以解散了。」

本文獲得沈政男授權轉載。