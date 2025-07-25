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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲拚726罷免投票失敗仍可抗告　法官駁回「3大理由」曝光

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲（後中），聲請定暫時狀態假處分，希望在保障罷免投票權的訴訟確定前，能如期對726罷免案投票。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，聲請定暫時狀態假處分、保障他參與726罷免投票權利，台北高等行政法院今（25日）裁定駁回聲請，認定柯所稱不在籍投票、通訊投票均於法無據，而戒護外出投票欠缺相關規範，過嚴會侵害人格權、過寬易有脫逃風險，有待立法通盤考量。

裁定理由更指出，若柯文哲所提保障投票權的行政訴訟之後敗訴，卻藉由本件假處分達成訴訟目的（按：即投票），則保障投票權行政訴訟的裁判結果將失去意義，還可能造成選舉無效、同一投票所其他選舉權人甚至有重行投票的可能，對公益有重大影響。

合議庭認為，在本件假處分調查程序，尚無法「形成聲請人本案訴訟勝訴可能性較高之心證」，但綜合比較本件如准許柯文哲所提定暫時狀態假處分的聲請，影響選舉結果公益所造成重大損害，遠甚於未准許聲請、而柯所提行政訴訟勝訴所受之個人損害，自難認本件有定暫時狀態處分之必要性。本裁定可抗告。

▲▼ 北院審理京華城案，柯文哲、應曉薇提訊。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲柯文哲涉犯京華城案仍在押，提假處分聲請案想參與726罷免投票，今（25日）被駁回。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲提告主張，他雖在押，但未受剝奪罷免投票權的處分、有權參與明天（7月26日）他戶籍地北市大安區國民黨立委羅智強的罷免案投票，柯要求台北市選舉委員會與關押他的矯正署台北看守所，應保障他的罷免投票權。

柯文哲認為等訴訟審完、已錯過投票機會，因此聲請本件定暫時狀態假處分，請求法官裁准他在訴訟確定前，先如期對罷免案投票，方式包括北所派人戒護他回本籍投票、在北所內設置投票所讓他投票，或選委會透過北所，轉交選票給他蓋投票章並封緘後取回，由選委會代為投入票匭的通訊投票，3種選1種。

柯文哲自認依《公職人員選舉罷免法》提起的保障投票權訴訟、勝訴可能性不低，若因北市選委會、北所消極不作為而無法投票，權益受侵害結果將無法回復、有防止重大損害及避免急迫危險之必要，請求准許假處分。

北高行合議庭昨（24日）為此開庭調查，柯文哲同時間為京華城案出庭，由律師蕭奕弘代理本件聲請案開庭，蕭指出法院過去曾在花蓮、桃園假處分案例中，允許特殊投票方式，雖最終遭最高行政法院駁回，但顯示行政法院已有保障人民投票權的立場。

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

台北市選舉委員會與矯正署出庭代表，均請求法院駁回柯文哲的聲請。北市選委會第一組組長辛克照說，我國未制定不在籍或通訊投票制度，柯文哲雖具投票資格，但因個人現狀無法到場投票，屬個案情形。

矯正署記錄科長汪承漢庭訊表示，羈押外出須符合法定要件，現階段警力緊繃，難以負擔戒護外出需求；即便核准外出，依規定仍需戴手銬腳鐐，恐引發人格貶損爭議，並涉及是否允許戒護人員陪同進入投票所等執行細節。

汪承漢並提醒，一旦開放個案通訊投票，恐引發其他收容人相對剝奪感，應審慎評估。

民眾黨發言人張彤昨旁聽開庭後受訪，強調不應讓選務機關的怠惰，使人民一再被剝奪《憲法》賦予的權利，柯文哲假處分聲請提出3種投票方式，「並不是我們自己創造出來的，而是包含美國、法國等等歐美國家主流的法律作法，在各個國家都已經實際在運作。」

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