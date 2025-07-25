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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他自稱「深綠學者」反罷免　陳昭姿：非常欽佩有人是清醒的

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台大法律系教授顏厥安今以「深綠學者」之名投書媒體，並主張「不贊成大罷免」，認為大罷免是大對抗「改善不了國安危機處境」。對此，民眾黨立委陳昭姿今（25日）在社群平台發文表示，非常欽佩，在這個艱難的時刻，人間終究還是有人是清醒的。

陳昭姿表示，明天，是一個關鍵的時刻，台灣會因為大罷免而走向民進黨一黨獨大？還是會再次讓民進黨有機會自省？每一票都非常重要，過去為了創造有制衡監督力量的在野黨，用了許多心力扶植誕生民進黨，但現在的民進黨跟曾經長期執政的國民黨一樣，掌權太久而腐化。

陳昭姿直言，她常說這次的大罷免就是民進黨處於嗎啡（權力）戒斷症候群的症狀，試圖消滅在野黨，再回到一黨獨大的時代，但這是我們要的民主政治嗎？

陳昭姿說，她在清晨看到顏厥安教授的投書，實在非常欽佩，在這個艱難的時刻、側翼造謠帶風向的網路時代，面對社會重大議題願意站出來講真話，人間終究還是有人是清醒的。

這篇投書也讓陳昭姿回想到二、三十年前，推動代孕法制化時，顏厥安曾對她說過，對代孕的想法是，「會先思考，有什麼理由要禁止？但當有人需要時，想不到反對的理由，所以支持應該解禁」。

陳昭姿強調，如果自認是有媒體識讀、自我判斷能力的公民，請仔細咀嚼這位貨真價實的深綠學者不贊成大罷免的反思，是如何面對台灣前途及中國威脅的台灣困境。

顏厥安在投書中認為，國家元首／行政權領導人，理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂，放手讓「狂想派」來引導主旋律？簡單一句，這樣搞大罷免大對抗，一點都改善不了國安危機處境，卻大大有礙於內憂病灶改革，而後者，終究會反噬國安，這點，現在正在加速發生中。

陳昭姿透露，這些話、這些文字，在她這樣一個長期支持台灣民主、台灣獨立、反抗獨裁的頑固份子眼中，看了真的非常有感觸，因為這也是她反對這次民進黨為了逃避監督搞出這場大罷免的理由，因此，她呼籲，請大家明天勇敢站出來，讓台灣的改革能繼續走下去。

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