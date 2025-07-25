預測大法官人事案藍白「過1斬6」　游盈隆：不折不扣重大憲政危機

▲立法院25將進行大法官人事同意權投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會今（25日）進行司法院大法官人事同意權案投票表決。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，自己過去將此次「大法官人事同意權行使」視為影響大罷免五大變數之一，並預測結果是「過1斬6」。他強調，如果在野黨再度否決總統提名的七位大法官人選，憲法法庭將繼續癱瘓，這是不折不扣的重大憲政危機，因此，明天過後，大力推動憲政改革，是賴清德總統責無旁貸的歷史任務。

游盈隆表示，今天是大罷免投票日的前一天，也是擾擾攘攘七個月大罷免的最後一天。今早，立法院將行使大法官人事同意權，結果攸關台灣憲政僵局的化解。

游盈隆表示，如果立法院再度否決總統提名的七位大法官人選，憲法法庭將繼續癱瘓，司法審查權(Judicial Review)形同虛設，司法權失去與立法權及行政權分立制衡的地位，五權分立的憲政體制將持續陷入分崩離析的狀態，這是不折不扣的重大憲政危機。

游盈隆說，奇怪的是，從3月21日總統府公布七位大法官補提名人選後，朝野政黨對二度大法官同意權行使一事竟諱莫如深，沒多少公開發言，如果有，也大都是虛應故事，敷衍兩句，非常詭異。難道朝野政黨早就知道結局是甚麼，大家心照不宣，玩一場不得不玩的政治遊戲?

游盈隆提到，自己在7/22臉書寫「決戰大罷免最後四天」一文中，將「大法官人事同意權行使」視為影響大罷免結果的五大變數之一，並預測結果是「過1斬6」，在這之前沒有人講過同樣的話。今天一早，看到兩大報都做出「在野黨今天將過1斬6」的報導，證實了自己三天前的預言。

游盈隆直言，看來在野黨是心意已決，也或許昨天中國選手在世大運鬧場的效應不夠大，國民黨今天將堅決杯葛，民眾黨也將奉陪到底。當然，藍白為顧慮社會觀感，都會端出他們認為最好的否決論述，但那些都只是表面理由，真正的顧慮或苦衷還是「通過總統補提名七名大法官是否等於自廢武功、自動繳械或縱虎歸山」，一言以蔽之，這是過去十八個月朝野政黨惡鬥的連續劇，歹戲拖棚，不知何時方休。

游盈隆說，自1997第四次修憲以後，台灣憲政體制長期缺乏有效衝突化解機制，現在正是最赤裸裸、最嚴重的曝露出來的時候。要化解嚴重憲政衝突，最好的方式是解散國會，重新改選，但台灣沒有；台灣只有聊備一格的、獨特的「被動國會解散權」。

最後，游盈隆強調，要化解憲政僵局，大罷免可能是現行憲政體制最後一招，但也是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招，結果明天就知道了。明天過後，大力推動憲政改革，是賴清德總統責無旁貸的歷史任務。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）