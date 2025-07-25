大罷免倒數！韓國瑜率藍委催票　喊：31席若被罷台灣民主變妖怪

▲韓國瑜率藍委開記者會反罷免。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

明天就是大罷免投票日，國民黨立院黨團今（25日）一早在立法院議場前舉行記者會，呼籲明日出來投不同意罷免。立法院長韓國瑜與副院長江啟臣罕見與所有藍委一起開記者會。韓國瑜說，台灣民主到了最危險的一刻，再往前就萬丈深淵，權力若沒被監督，權力就會像一頭怪獸，若31席藍委全被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，呼籲民眾愛護民主。

國民黨團今召開記者會，立委洪孟楷表示，全國熱愛中華民國、全臺2350萬人，明天就是反惡罷的投票，國民黨立委今天站出來以最誠摯的心要拜託全國鄉親好朋友，請你明天要出來投票，並且用手中的選票「不同意罷免」，讓臺灣恢復正常的生活。

洪孟楷提到，過去這幾個月臺灣真的太過對立、太過撕裂，這不是我們認識的臺灣，這不是我們要的民主，民主從來不是民進黨做主，民主是人民才是真正的頭家，所以每一位委員肩負使命責任，一定會好好的繼續努力專業理性問政。

語畢後，韓國瑜、江啟臣也出來與藍委站在一起，韓國瑜說，各位親愛的臺灣同胞各位鄉親，明天就即將大罷免投票，臺灣民主運動走到最危險的一刻，前面再進一步就是萬丈深淵，退後一步他想可以讓臺灣民主更萬事太平，希望臺灣人民會擦亮眼睛，民主政治最基本的原則就是權力一定要制衡，權力一定要限制，權力如果沒有被監督制衡，權力就像一頭怪獸，就像一個妖怪失控。

韓國瑜說，掌握權力的人很容易走向墮落的道路，所以古今中外的先聖先賢，設計民主政治最基本的原則，權力一定要監督制衡。站在他身邊的31席藍委，若全部被罷免掉，臺灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，因此在這裡要呼籲全臺灣的民眾，明天一定要投票，希望大家能睜大眼睛，共同來維護。

韓國瑜也提到，明天風雨很大也呼籲大家風雨無阻，保護民主，讓臺灣所有的民眾大家一起來保護臺灣的民主，反對不公平和不正義的大罷免。

洪孟楷最後也與所有藍委呼應韓國瑜所說的，「風雨無阻、保護民主」，呼籲大家，「一定出來投不同意罷免」。