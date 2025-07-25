確定否決蔡秋明？　傅崐萁：檢察官任司法院長表示法界無人

▲國民黨團總召傅崐萁25日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會今（25日）將進行司法院大法官人事同意權案投票表決，國民黨團總召傅崐萁說，目前大家還在做最後討論，只要真正是名符眾望的人，國民黨都會支持，但如果推薦「綠友友」，檢察官都可以擔任司法院長，表示法界無人，總統賴清德專斷獨行，跟司法界期待有非常大落差。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決，賴遂於今年3月再提名新人選，包括蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7人。立法院全院委員會14日已結束該人事案審查，朝野黨團昨協商確定，25日院會不進行國是論壇，在報告事項結束後就進行大法官人事同意權案投票。

國民黨團25日上午在立法院會召開前舉行黨團大會，確定大法官表決意向。傅崐萁在黨團大會受訪表示，賴清德政權上台後，大法官成為取代國會的「太上立法院」，做了很多對於全世界先進國家背道而馳決定。傅說，這次大法官提名，賴清德並沒有徵詢在野黨，所以這次大家討論，覺得真的適才適所的人選，「會給他通過」，但不適任的也不會放行。

傅崐萁強調，今天上午9時半會做成決定，目前大家還在做最後討論，只要真正為各界名符眾望的人，國民黨會支持，但如果推薦「綠友友」，檢察官可以擔任司法院長，表示法界無人，賴清德專斷獨行，跟司法界期待有非常大落差。

不過記者追問傅崐萁是否確定否決蔡秋明任司法院長，傅崐萁並未回應。

國民黨團書記長王鴻薇昨表示，國民黨團一致會進場投票，但有些比較偏遠地方的立委，若時間關係，黨團可以准假，不過基本都會一致性、很團結的一起投票。

至於最後投票人選，王鴻薇說，第一、被提名人的學經歷背景；第二，大家也知道有經過審查，很多委員都提出很多問題，比如廢死、司法院大法官會議一再介入行政立法爭議，也就是他們對於司法干預政治的回應；第三，他們是由賴清德提名，是不是有如現在的大法官一樣，只有上意而沒有顧及到大法官獨立超然運作的功能，這幾個是國民黨團會特別注意的。