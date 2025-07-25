台東挺阿賓！民眾黨主委謝嘉銘率隊反罷免　籲投不同意票

▲民眾黨主委謝嘉銘率隊反罷免。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

大罷免進入倒數階段，地方政治氣氛日益緊繃，民眾黨台東縣黨部主委謝嘉銘昨（24）日率領幹部走上中華路，組成「反罷免挺阿賓團隊」，公開力挺黃建賓，並呼籲選民於7月26日投票日堅定投下「不同意」票，拒絕政治操作，捍衛民意選出的立委。

挺阿賓與罷免團體昨天分別在中華路兩側設攤宣傳，街頭呈現「隔街對陣」的場面。雙方以擴音器輪番發聲，民眾黨團隊高舉「阿賓做事，地方有感」、「拒絕政治鬥爭」、「反惡罷顧民主」等標語，力圖凝聚支持者動能。現場雖人潮不斷，但雙方互動保持冷靜，未有衝突發生，也吸引不少路過市民駐足傾聽、拍照。

謝嘉銘指出，黃建賓自上任以來，推動多項有感政績，包括協調中央補助太麻里、金崙等地災後重建經費，加速南迴公路防災改善計畫，爭取台東醫療資源升級，推動長照據點與日照中心擴增；同時，也積極監督地方建設預算、為青年爭取更多培力資源。他強調：「這不是一位只會喊口號的立委，而是真正願意蹲點、做事的民意代表。」

他批評，罷免行動並非來自多數民意的不滿，而是政治鬥爭的延伸，恐讓地方陷入對立與動盪。他呼籲選民：「用手中的選票守住理性與穩定，不要讓政治惡鬥扭曲民主制度。」

本次罷免投票將於7月26日（星期六）舉行，挺罷與反罷雙方動員持續加溫，不只街頭熱鬧，網路社群也全面開戰。這場政治攻防戰，備受全台關注，結果將成為未來地方政治生態的重要風向球。