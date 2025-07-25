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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻轉花蓮需靠藍軍挺身　林右昌今第10度赴花蓮力拼罷免過關

▲▼民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲民進黨祕書長林右昌多次赴花蓮拉抬罷免聲勢。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者陳家祥／台北報導

首波大罷免將在26日投票，整體罷免策略雖維持民團先行，但民進黨定調「擒賊先擒王」，自黨中央派團隊進駐，讓國民黨團總召傅崐萁備感壓力。地方人士指出，傅崐萁在花蓮勢力龐大，唯有藍軍支持者、反傅力量挺身而出，才有可能罷免成功，「目前氣氛『沉沉』，很像解嚴前敢怒不敢言的狀況」。據了解，民進黨秘書長林右昌今（25日）將10度前往花蓮，力拚罷免過關。

回顧罷免的緣起，黨政人士直言，是傅崐萁帶領藍白在國會倒行逆施、毀憲亂政。該人士進一步分析，「傅崐萁在地方這樣搞久了，肯定沒想到離開花蓮的政壇並非他所想的這樣玩」，傅崐萁到台北除繼續猖狂外，又頻繁與中國唱和，在全國性媒體關注與報導下，所有行徑有別於花蓮地方被噤聲，攤在陽光下檢視，最終紙包不住火。

黨政人士細數，一階連署時，在地公民團體被打壓得很辛苦，「葉霸」葉春蓮老師的事件是一個扭轉的關鍵，加上在網路上頗有聲量的海洋主廚愛爾文等人持續發聲，才順利通過；二階時又面臨格式錯誤的考驗，最終在罷團力挽狂瀾，以及民進黨派遣將近20人團隊進駐協助下，簽到169%的連署書，又再過了一關。除了民團打下基礎外，葉老師與綠營進駐是凝聚催化罷免的兩大關鍵。

有地方人士分析，被傅崐萁長期欺壓的藍軍過去敢怒不敢言，但這次已經不同，許多人在二階段都私下串連簽連署，三階也都表態要出門投票，且花蓮經濟蕭條，商家怨氣早已不是傅崐萁三言兩語就能平息的。

地方人士透露，民進黨確實在過程中扮演後盾的角色，協助罷團整合組織、有效運用有限資源，「但這只是與公民站在一起應該做的事」，花蓮長年政治結構藍遠大於綠，國民黨只想操弄成藍綠對決，民進黨更應該低調。

地方人士認為，唯有藍軍支持者、反傅力量挺身而出，才有可能罷免成功，目的也非為了民進黨要在補選當選，而是還給花蓮人一個正常、乾淨的政治環境，讓城市發展有更多可能。

地方政壇觀察，花蓮在地勢力普遍不願與傅崐萁正面衝突，許多在花蓮有頭有臉的藍營人士礙於同政黨，不宜過度表態。由於過去綠營在花蓮較為弱勢，副總統蕭美琴2020年敗選立委後就缺了領頭羊，因此民進黨秘書長林右昌在罷免階段至少10度赴花蓮，讓在地有所依靠。

另一方面，且林右昌奉命用秘書長高度與經驗整合了資源、拜訪不分黨派的在地重要人士，都讓罷免凝聚信心。此外，中央黨部派駐近20人團隊進駐，其中包含其心腹幕僚、曾有花蓮經驗的部門主管，讓罷團在行程規劃、文宣架構上全面有感升級，用全國性的規格面對花蓮一役，讓花蓮人感受到全國都很重視當地，就連政論節目都到花蓮開講，實在史無前例。

據了解，在投票前最後48小時，花蓮罷團從南花蓮玉里出發，2天密集車隊掃街，由南到北最後催票。林右昌也將於今日上午再次前往花蓮陪同車掃，為罷團加油。

「目前花蓮地方情況詭異、感覺沉沉的，很像解嚴前敢怒不敢言、真正想法不外露的狀況。」地方人士指出，投票日當天的車票都已賣光，讓人有期待但也不敢大意。綠營基層覺得有機會、但沒把握，藍營人士多半則反而有信心、覺得樂觀，因為大家都私下串連詢問，為的就是罷免傅崐萁。

▲▼民進黨秘書長林右昌今日與花蓮多位黨公職一同前往花蓮吉安三角市場進行掃街。（圖／民進黨提供）

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