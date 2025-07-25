翻轉花蓮需靠藍軍挺身　林右昌今第10度赴花蓮力拼罷免過關

▲民進黨祕書長林右昌多次赴花蓮拉抬罷免聲勢。（圖／反共護台志工聯盟提供）



記者陳家祥／台北報導

首波大罷免將在26日投票，整體罷免策略雖維持民團先行，但民進黨定調「擒賊先擒王」，自黨中央派團隊進駐，讓國民黨團總召傅崐萁備感壓力。地方人士指出，傅崐萁在花蓮勢力龐大，唯有藍軍支持者、反傅力量挺身而出，才有可能罷免成功，「目前氣氛『沉沉』，很像解嚴前敢怒不敢言的狀況」。據了解，民進黨秘書長林右昌今（25日）將10度前往花蓮，力拚罷免過關。

回顧罷免的緣起，黨政人士直言，是傅崐萁帶領藍白在國會倒行逆施、毀憲亂政。該人士進一步分析，「傅崐萁在地方這樣搞久了，肯定沒想到離開花蓮的政壇並非他所想的這樣玩」，傅崐萁到台北除繼續猖狂外，又頻繁與中國唱和，在全國性媒體關注與報導下，所有行徑有別於花蓮地方被噤聲，攤在陽光下檢視，最終紙包不住火。

黨政人士細數，一階連署時，在地公民團體被打壓得很辛苦，「葉霸」葉春蓮老師的事件是一個扭轉的關鍵，加上在網路上頗有聲量的海洋主廚愛爾文等人持續發聲，才順利通過；二階時又面臨格式錯誤的考驗，最終在罷團力挽狂瀾，以及民進黨派遣將近20人團隊進駐協助下，簽到169%的連署書，又再過了一關。除了民團打下基礎外，葉老師與綠營進駐是凝聚催化罷免的兩大關鍵。

有地方人士分析，被傅崐萁長期欺壓的藍軍過去敢怒不敢言，但這次已經不同，許多人在二階段都私下串連簽連署，三階也都表態要出門投票，且花蓮經濟蕭條，商家怨氣早已不是傅崐萁三言兩語就能平息的。

地方人士透露，民進黨確實在過程中扮演後盾的角色，協助罷團整合組織、有效運用有限資源，「但這只是與公民站在一起應該做的事」，花蓮長年政治結構藍遠大於綠，國民黨只想操弄成藍綠對決，民進黨更應該低調。

地方人士認為，唯有藍軍支持者、反傅力量挺身而出，才有可能罷免成功，目的也非為了民進黨要在補選當選，而是還給花蓮人一個正常、乾淨的政治環境，讓城市發展有更多可能。

地方政壇觀察，花蓮在地勢力普遍不願與傅崐萁正面衝突，許多在花蓮有頭有臉的藍營人士礙於同政黨，不宜過度表態。由於過去綠營在花蓮較為弱勢，副總統蕭美琴2020年敗選立委後就缺了領頭羊，因此民進黨秘書長林右昌在罷免階段至少10度赴花蓮，讓在地有所依靠。

另一方面，且林右昌奉命用秘書長高度與經驗整合了資源、拜訪不分黨派的在地重要人士，都讓罷免凝聚信心。此外，中央黨部派駐近20人團隊進駐，其中包含其心腹幕僚、曾有花蓮經驗的部門主管，讓罷團在行程規劃、文宣架構上全面有感升級，用全國性的規格面對花蓮一役，讓花蓮人感受到全國都很重視當地，就連政論節目都到花蓮開講，實在史無前例。

據了解，在投票前最後48小時，花蓮罷團從南花蓮玉里出發，2天密集車隊掃街，由南到北最後催票。林右昌也將於今日上午再次前往花蓮陪同車掃，為罷團加油。

「目前花蓮地方情況詭異、感覺沉沉的，很像解嚴前敢怒不敢言、真正想法不外露的狀況。」地方人士指出，投票日當天的車票都已賣光，讓人有期待但也不敢大意。綠營基層覺得有機會、但沒把握，藍營人士多半則反而有信心、覺得樂觀，因為大家都私下串連詢問，為的就是罷免傅崐萁。