大支新歌〈辣的〉挺罷免有政府補助？　文化部回應了

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免進入倒數時刻，饒舌歌手大支24日發布與楊舒雅、閩南狼合作的全新單曲〈辣的〉，歌詞怒嗆國民黨是「出賣國家的罪人，對不起人民」、「較緊落來落來落來」，MV末段還出現文化部補助、中華文化總會主辦等字樣，被國民黨抨擊是「拿納稅錢宣傳大罷免」。對此，文化部回應，補助時間點是2023年，屬於延續型計畫，與宣傳罷免無關。

國民黨24日下午召開記者會，發言人楊智伃痛批MV中的政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱地攻擊、抹黑、抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV最後列上的補助單位竟然是文化部，主辦單位則寫上中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？

楊智伃質疑，MV直接在大罷免的前夕發布，難道民進黨黨國一體完全不演了？MV中的主角政治立場明顯，是這次掀起大惡罷、意識形態綠油油的熟悉面孔，MV最後除列出文化部補助、中華文化總會主辦，贊助單位還寫上台灣證券交易所。

證交所雖然不是公家機關，但應秉持政治中立，贊助這類MV明顯違反政治中立原則；文化部則擺明是拿人民的納稅錢來添加大罷免柴火；文總的經費來源主要來自文化部補助及國營事業的捐助，也是拿人民納稅錢，難道納稅錢已成為賴政府用標案來綁百工百業的惡罷工具？

對此，文化部回應，文化部補助項目為人人有功練音樂工作室提出「校長兼撞鐘」第3季計畫，屬於自2023年起節目延續型計畫，時間點與指涉補助罷免宣傳無任何相關，也非針對單首歌曲或MV補助。

文化部說，補助計畫經外部專業人士審查，認為節目計畫提供台灣嘻哈歌手舞台，有助充實流行音樂新媒體內容，培育流行音樂人才並提增流行音樂多元發展趨勢，同意酌予部分補助，主要為整體支持「網路平台音樂節目」搭配「實體展演」。

文化部強調，尊重創作自由是文化工作最重要的核心價值，各項補助絕不涉及干預創作內容，也無涉及任何行政不中立。

▼大支新歌〈辣的〉結尾出現文化部補助、中華文化總會主辦。（圖／翻攝自YouTube／人人有功練）