泰軍無人機「炸爛柬彈藥庫」　火光四竄畫面曝！柬稱毀泰坦克

▲泰國陸軍無人機成功炸毀柬軍多個軍事據點與彈藥庫。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨24日在邊境交火，衝突持續升級，如今前線畫面更是陸續曝光。有柬埔寨媒體稱，柬軍已成功摧毀一輛泰軍坦克。與此同時，也有影片拍下，泰軍使用無人機轟炸柬軍彈藥庫的影片，並已成功摧毀多個軍事設施。

▲柬軍稱炸毀泰軍的一輛坦克。（圖／翻攝自柬中日報）



根據《柬中日報》報導，在泰柬邊境24日發生的交火中，柬埔寨軍隊已成功摧毀了一輛泰國軍方的坦克，並公開一段僅5秒的影片，聲稱坦克已經徹底被摧毀。

▲▼泰軍無人機炸毀柬埔寨軍隊彈藥庫的前後對比。（圖／翻攝自X）



另一方面，《泰國日報》等多間泰媒報導稱，泰國皇家陸軍的特種作戰部隊24日下午2時使用攜帶M261和M472火箭砲以及簡易炸彈的國產轟炸無人機，對柬軍的軍事陣地進行精準打擊，並成功炸毀了柬軍的軍火庫。從畫面可見，無人機命中多處設施，爆炸火光四起。