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洪森PO作戰開會照嗆：我沒逃！戰力慘被泰輾壓　柬一架戰鬥機都沒

▲洪森開會，討論作戰事宜。（圖／翻攝自洪森臉書）

▲洪森透過個人臉書發文，連發多張照片並開啟直播，澄清自己並沒有逃亡。（圖／翻攝自洪森臉書，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

泰國與柬埔寨於24日在兩國主權爭議邊境地區爆發激烈軍事衝突，造成死傷，雙方互指對方率先開火。泰國方面控訴柬軍炸死平民，構成戰爭罪行；柬埔寨則反控泰軍傷及古蹟，行徑野蠻。泰媒與軍事社群帳號紛紛流傳柬埔寨前總理、現任參議院院長洪森搭乘專機離境，已從金邊起飛、可能飛往中國。對此，洪森發文反擊了。

洪森迅速透過個人臉書發文，連發多張照片並開啟直播，強調自衝突爆發以來一直堅守國內，並與柬埔寨總理、國防部長、陸軍高層透過視訊召開作戰會議。他表示，「我沒逃到任何地方去，請所有同胞不必擔心！」

▲洪森開會，討論作戰事宜。（圖／翻攝自洪森臉書）

▲洪森召開作戰會議畫面。

洪森在貼文中展示多張戰情室畫面，手持放大鏡研究地圖細節，桌上擺滿多部手機、茶具、水果與星巴克咖啡杯，展現指揮實況。他更點名泰國第二軍區司令本辛（Boonsin Paadklang）為此次衝突挑釁者，批評其宣稱「三天可攻下柬埔寨」是天方夜譚，並嗆聲：「我倒想看看他所謂的三日亡柬戰略到底是什麼。」

▲洪森開會，討論作戰事宜。（圖／翻攝自洪森臉書）

▲洪森手持放大鏡研究地圖細節。

此外，洪森痛批泰國媒體與政治人物長期造謠抹黑柬埔寨，已成文化常態，並語帶諷刺地說，請繼續你們的欺騙表演吧！「Don't Thai to me！」

不過根據軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）數據顯示，柬埔寨軍力在全球排名第95，遠遜於排名第25的泰國。特別是在空軍實力方面，柬方無戰鬥機可用，僅有21架多用途直升機與4架運輸機，相較之下，泰國擁有493架軍機與72架戰鬥機，軍力差距相當明顯。

▼洪森與柬埔寨總理、國防部長、陸軍高層透過視訊召開作戰會議。

▲洪森開會，討論作戰事宜。（圖／翻攝自洪森臉書）

▲洪森開會，討論作戰事宜。（圖／翻攝自洪森臉書）

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