快訊／泰柬邊境再度交火

▲泰國與柬埔寨爆發邊境武裝衝突。圖為泰國士兵。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨24日爆發邊境武裝衝突，雙方互控對方先開火，已知泰國至少12人死亡。依據央視最新消息，泰柬邊境地區25日再度交火。另據新華社報導，根據泰國素林府當地官員的說法，邊境地區25日傳出炮聲。

柬泰衝突導火線源於泰軍5名邊防兵遭地雷炸傷，泰國驅逐柬國大使並召回駐柬使節。柬埔寨不甘示弱宣布雙邊關係降級，召回駐泰外交官並驅逐泰國外交人員。在這之後，柬泰兩軍在6處邊境地點交火。

《曼谷郵報》援引泰軍說法指出，柬埔寨24日上午7時35分先派無人機偵察，隨後重裝士兵逼近泰軍哨所。儘管泰軍發出警告，柬軍仍突然朝塔門通寺及泰軍基地開火，更發射2枚BM-21火箭彈轟炸素林府住宅區。

泰國立即關閉邊境通道，緊急撤離86村莊共4萬居民，並出動6架F-16戰機空襲柬軍2處軍事目標。泰國政府批柬埔寨「不人道、殘暴、好戰」，攻擊平民設施。

柬埔寨表示，泰方無端侵犯領土，國防部發言人強調，「柬埔寨武裝部隊依據國際法，行使正當自衛權捍衛主權」。柬埔寨疏散邊境約5000人，總理洪馬內致函聯合國安理會要求召開緊急會議。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院學者蒙特沙諾告訴聯合早報，柬泰雙方動用多樣武器，包括無人機、戰機、火箭彈等，顯示這是數十年來最激烈邊境衝突，緊張關係急遽惡化，局勢緩解可能更加困難。