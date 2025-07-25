砲擊泰國加油站！柬埔寨參議院反控泰軍「非法侵略」　要求國際介入

▲柬埔寨民眾24日前往奧多棉吉省的小學避難。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／駔合報導

泰國、柬埔寨緊張情勢昨（24）日升溫！泰軍指控，柬軍在邊境地區新埋設地雷，導致多名士兵截肢重傷，然而柬軍卻砲襲泰國加油站和平民區，使泰軍出動F16戰機。對此，柬埔寨參議院晚間發表正式聲明，嚴厲譴責泰國軍隊於柬泰邊境多處地區採取「非法且蓄意的侵略行為」，指控泰方違反國際法與《聯合國憲章》。

根據《泰國日報》，柬埔寨參議院於24日晚間發表聲明，指控泰國嚴重侵犯柬埔寨主權，呼籲聯合國、東協等國際組織立即採取有效行動以因應局勢，涉事地區包括塔梅昂托寺、塔梅昂通寺、塔夸伊寺及蒙拜（ช่องบก）等地。

柬埔寨參議院在聲明指出，上述地區已獲國際承認為柬埔寨領土，但泰軍卻對此展開敵對行動，構成對柬埔寨主權的嚴重侵犯，同時也違反《聯合國憲章》第2條第4款禁止以武力侵略他國的規定。

柬埔寨方面強調，其軍隊僅依據《聯合國憲章》第51條所賦予的自衛權行動，稱已展現最大程度的專業與克制，以保護神聖國土與人民安全。柬埔寨參議院亦重申，柬方在該等地區的駐軍行為，完全符合法律與主權原則，並依據國際法及歷史協定進行。

聲明中進一步表示，全力支持參議院主席洪森與總理洪馬內的領導，形容兩位領袖在面對外部侵略挑戰時展現智慧與果決，其指導對維護柬埔寨和平與國家正當立場至關重要。

此外，柬埔寨參議院也向軍方表達敬意，讚揚其在此次危機中展現高度紀律與忠誠，忠實履行憲法賦予的國防責任。

最後，柬埔寨呼籲國際社會、聯合國、東協及所有致力維護和平的國家，應對此次邊境侵犯事件立即作出果斷回應，以共同維護區域穩定與國際秩序。