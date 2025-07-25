洪森PO親密合照打臉「泰前總理」戴克辛！　揭兩家翻臉內幕

▲洪森PO出與戴克辛的親密合照，並稱戴克辛早已非第一次背叛他人。（圖／洪森臉書）



記者王佩翊／編譯

泰柬邊境24日交火，衝突升溫，導致無辜平民死亡。泰國前總理戴克辛24日晚間在推特發文稱，會讓泰國軍方「好好教訓」洪森。洪森隨即不甘示弱地在臉書PO出兩人過往的親密合照並發文稱，戴克辛的恐嚇言論再度坐實了泰國率先發起攻擊的事實，且不意外曾與他交好的戴克辛如今變臉，因為對方一直都是個叛徒，不但曾背叛泰王，更曾背叛自己的黨員。

戴克辛24日晚間10時10分在社群媒體X上發文稱，許多國家關注泰國與柬埔寨之間的戰鬥局勢，也願意協助進行調解，對此表達感謝，但也向外界表示還需要一些時間，因為「應該要讓泰國軍方履行職責，好好教訓狡猾的洪森」。

▲▼洪森與戴克辛一家長年交好，如今卻徹底翻臉。（圖／洪森臉書）



此言一出，柬埔寨前總理、參議院院長洪森（Hun Sen）隨即於當晚11時56分在臉書進行反擊。洪森先是PO出過往戴克辛及其曾為泰國首位女總理的胞妹英拉（Yingluck Shinawatra）一起訪問金邊、參加他71歲大壽的合照，就連剛下台的泰國前總理貝東塔也在現場，展現雙方家族曾經長年維持良好關係，沒想到如今卻徹底翻臉，甚至演變成兩國交戰。

洪森表示，戴克辛發言提及要「教訓洪森」，這種不友善的言論，無疑進一步強調了是泰國先對柬埔寨採取侵略行動。他強調，自己並不意外戴克辛會有這樣的態度，因為對方過去就曾背叛過泰國國王、自己政黨的成員。

不僅如此，洪森還點名指出戴克辛曾涉入2004年泰南穆斯林大屠殺事件，導致數百人喪命，如今戴克辛又以「報復洪森」為由發動戰爭，最終受苦的只會是兩國人民。