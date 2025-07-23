南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有關美國聯邦眾議院外委會非洲小組主席Chris Smith（R-NJ） 在《美國與南非雙邊關係檢視法案》審查會議特別提到台灣，指出中共正施壓南非政府，企圖將我國駐南非代表處遷出斐京，這是中共對台政治戰的一環，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，外交部長林佳龍對此表誠摯歡迎及感謝，並呼籲南非盡速與我方展開基於「對等、尊嚴」為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改我駐處名稱及地位，或對我駐處採取任何強制手段。

外交部今日透過新聞稿表示，美國聯邦眾議院外交委員會於今年7月22日召開法案審查會議，討論《美國與南非雙邊關係檢視法案》（U.S.-South Africa Bilateral Relations Review Act of 2025）。外委會非洲小組主席Chris Smith在會中事實陳述部分提到，南非外交部（DIRCO）在7月21日發布聲明，針對經台斐雙方正式協議確立的代表處名稱—「駐南非共和國台北聯絡代表處」做出回溯性的更動。

蕭光偉指出，美國國會對此高度關注，認為任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動都是不可接受的。中共對台灣的打壓及其人權紀錄令人憂慮，也影響南非作為國際可信賴夥伴的形象。Chris Smith主席並讚許南非「國家團結政府」（GNU）中的民主聯盟（DA）捍衛民主台灣、反抗親中共勢力，呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸法定現狀。

蕭光偉表示，外交部長林佳龍對Chris Smith主席為我執言表示誠摯歡迎及感謝，並再度嚴正敦促南非政府秉持契約精神，遵守1997年台斐雙邊關係法律架構，儘速與我方展開基於「對等、尊嚴」為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改我駐處名稱及地位，或對我駐處採取任何強制手段。