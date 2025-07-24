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南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

南非日前片面將台灣駐處更名及降等，美國國務院今對相關報導也表示失望。中國外交部今（24）日舉行例行記者會，針對該起事件回應，「中方對此表示讚賞。」

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。記者問，「據報導，南非政府發佈公報稱，南非政府不再承認位於比勒陀利亞的『台北商務辦公室』，督促台當局將該機構遷至約翰內斯堡，並將『駐開普敦台北聯絡代表處』更名為『商務辦公室』，請問中方對此有何評論？」

對此，郭嘉昆表示，一個中國原則是中國同世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，是國際關係的基本准則和國際社會的廣泛共識。

郭嘉昆說，南非政府獨立自主採取上述舉措，是恪守一個中國原則的積極行動，符合聯大第2758號決議的精神，也是中南新時代全方位戰略合作夥伴關係的應有之義。「中方對此表示贊賞，並願繼續與南非在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。」

我外交部22日表示，南非外交部（DIRCO）在未與我國協商下，於21日以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處，更錯誤援引聯大第2758號決議及「一中政策」，外交部表達嚴正抗議，將視相關情形採取因應反制作為。

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