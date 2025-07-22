南非片面將我國2駐處更名　外交部嚴正抗議：將採取因應反制作為

▲外交部抗議南非擅改我2駐地名稱。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

外交部今（22日）表示，南非外交部（DIRCO）在未與我國協商下，於21日以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處，更錯誤援引聯大第2758號決議及「一中政策」，外交部表達嚴正抗議，將視相關情形採取因應反制作為。

外交部表示，外交部長林佳龍已於第一時間指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向駐台南非聯絡辦事處及DIRCO嚴正抗議，同時訓令我國駐南非代表處秉持對等及尊嚴原則，持續與南非外交部進行交涉。

外交部指出，南非副總統瑪莎蒂萊（Paul Mashatile）於7月14日至18日率團訪中後，南非政府即以政府公報發布上述謬誤公告，顯示中國在南非對我國打壓一事更變本加厲，且南非甘願屈從於中方壓力對我國施壓，我方至表遺憾與不滿。

外交部重申，我國政府不接受南非政府片面違反1997年雙邊協議的立場不變，也將持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通，同時面對屢次片面更改我國駐處名稱及地位的作法，我方也將視相關情形採取因應反制作為。

最後，外交部嚴正呼籲，南非做為今（2025）年G20峰會主辦國，更應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。