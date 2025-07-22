Coldplay演唱會偷情　CEO火速下台「女HR沒事」？專家揭原因

▲ Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國AI新創公司Astronomer前CEO拜倫（Andy Byron）和人資主管卡博特（Kristin Cabot）的婚外情因Coldplay演唱會Kiss Cam意外曝光，事後拜倫火速請辭，由新任CEO迪喬伊（Pete DeJoy）接手，卡博特至今則未被解雇，引發外界關注她未來的命運。

《紐約郵報》報導，卡博特目前處於停職狀態，但公司未正式將她開除。律師布芮內基（Nicole Brenecki）對此說明，「在現實世界的大公司裡，你不能因為新聞標題不好看就解雇某人。這可能涉及合約、內部調查和法律問題」。

布芮內基說明，若人資部門確定兩人在演唱會上偷情屬實，且有書面證據支持，「有人就要人頭落地了」，但可能需要幾天時間「斧頭才會掉下」。

法律專家認為，卡博特難以提出性騷擾指控，因為就目前資訊看來，兩人的關係似乎是自願的。律師卡法洛（William Cafaro）直言，如果要在字典裡找「解雇理由」的圖片，應該就是人資主管和CEO公然外遇的畫面，「很難想像她該怎麼繼續擔任目前的職務。」

接手CEO的迪喬伊是Astronomer共同創辦人，他上任後於21日首度發聲，在LinkedIn發文坦言，「Astronomer現在已成為家喻戶曉的名字，儘管我從來不希望是以這種方式。」他強調將專注照顧員工並服務客戶，「我們的故事仍在書寫中」。