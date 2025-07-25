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美國黃豆出口協會攜手「大醇豆」　邀您永續迺夜市

▲▼美國黃豆,永續料理,台北夜市,SUSS標章,環保飲食,美國黃豆出口協會,大醇豆,惠豐食品。（圖／美國黃豆出口協會提供）

▲迺夜市也能很永續！美味創新豆料理結合美國永續黃豆，讓人吃出營養也吃出環保理念，一起用日常飲食守護地球。

圖、文／美國黃豆出口協會提供

迺夜市也能很永續？美國黃豆出口協會（USSEC）攜手台灣在地品牌「大醇豆」及「惠豐食品」，於7月17日至7月27日在台北寧夏夜市舉辦「豆陣永續迺夜市」的快閃活動，透過六道融合永續豆漿及豆干的創新豆料理，邀請消費者認識來自美國、兼具美味、高營養價值與環保的優質黃豆，實踐永續理念。活動期間，合作攤商提供使用「SUSS美國黃豆永續生產標章」的大醇豆豆漿製作出的限定料理，鼓勵民眾從日常飲食中認識並支持永續，讓每一次選擇都能成為守護地球的行動。

SUSS（Sustainable U.S. Soy）標章，代表產品中至少含有60%通過「美國黃豆永續保障計畫（SSAP）」認證的黃豆。該計畫是國際認可的第三方永續制度，從種植、採收到出口流程皆遵循環境保護與資源永續的高標準。

美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥表示，相較其他產地，如：巴西或阿根廷，美國黃豆的碳足跡僅為其十分之一，是名符其實的「綠色食材」。美國黃豆農民目前已完成2025年永續目標，並提出2030年進一步承諾：將土地使用影響降低10%、土壤侵蝕減少25%、能源消耗減少10%、溫室氣體排放減少5%。這些努力，使SUSS標章不只是品質認證，更是對環境承諾的象徵。

美國黃豆出口協會此次將SUSS標章推廣走入夜市，是一場與台灣庶民文化的創新結合。林裕祥指出：「這不僅是一次夜市活動，更是一場關於環境與生活的對話。我們希望透過攤位標誌、標章文宣與料理體驗，讓民眾在日常消費中，理解永續與食物之間的連結。」選擇有SUSS標章的產品，不只是挑選健康與品質，更是響應全球綠色行動的方式之一。

▲▼美國黃豆,永續料理,台北夜市,SUSS標章,環保飲食,美國黃豆出口協會,大醇豆,惠豐食品。（圖／美國黃豆出口協會提供）

作為全球第一個取得SUSS標章的豆漿品牌，大醇豆協理陳盟元分享，「有好豆，才有好豆漿」一直是品牌堅持。大醇豆選用符合美國農業部（USDA）一級標準、非基因改造的美國黃豆，並致力於推廣標章產品，希望透過安心、美味與環保兼備的豆漿，引導消費者認識永續食材的重要性。大醇豆的品牌使命，正是透過每一杯優質豆漿，實踐對永續未來的承諾，讓消費者在享受美味的同時，為永續多做一點。兩位代表共同呼籲：下次在購買黃豆製品，不妨留意包裝上的SUSS標章，從日常消費著手，和我們一起，為地球盡一份心力。

▲▼美國黃豆,永續料理,台北夜市,SUSS標章,環保飲食,美國黃豆出口協會,大醇豆,惠豐食品。（圖／美國黃豆出口協會提供）

【了解美國黃豆永續生產及SUSS標章】
https://reurl.cc/Y39vYa

【夜市活動詳情】
https://reurl.cc/qYO5Yn

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