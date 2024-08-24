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好逛勝過寧夏、饒河！「台北超強夜市」有黑馬：便宜好吃

▲▼ 三和夜市防災演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三和夜市。（圖／記者戴上容翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前曾有網友好奇詢問，「純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」貼文曝光後，立刻釣出許多老饕點名「寧夏夜市」。不過，最近不少人狂讚雙北某個冷門夜市，超多好吃的東西，還很好逛，物價還很合理，話題引發熱議。

近日有網友在Threads表示，已經逛膩台北夜市，前幾天跟朋友找他去三重逛三和夜市，他整個超驚豔，東西便宜又好吃，長度跟饒河夜市有得拼，擺攤店家跟賣小吃的幾乎都沒有重複，也不會很擁擠，整個大推到不行。

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看到貼文後，許多人也紛紛點頭，「三重人路過，東西是真的好吃又便宜」、「三和夜市真的好逛勝過饒河、寧夏」、「三和夜市很好玩，一定要來看看」、「寧夏吃的太少，饒河太擠，三和夜市真的剛剛好，很推」、「便宜又好吃的台北夜市代表啦！」

另外，其實Threads上過去就曾有不少人分享三和夜市必吃美食，「三和夜市的蚵仔煎大王是蚵仔煎的天花板」、「三和夜市……比手機還大豬血糕超讚！第一名！」「三和夜市全家前的花生捲冰淇淋，推推」、「可麗餅超好吃，每次都大排長龍」、「三和夜市某家地瓜球太好吃了啦！每次都要排很久。」

甚至連服裝店都有人推，「三和夜市（三重國小站）裡面的一家攤販，看起來像阿公阿嬤會逛的衣服店，衣服應該也是二手或是有點瑕疵的，但是認真逛會發現一些很讚的衣服，我直接在那邊挖寶半個小時。」

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