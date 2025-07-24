桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

▲2024桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬開始報名。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政24日下午出席「2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」啟動記者會，張善政指出，今年首度由桃園市政府體育局、觀光旅遊局及風景區管理處共同策劃，以石門水庫楓半馬聯合日本神戶馬拉松展開雙城聯合行銷，邀請國內外跑者共同響應，帶動台日雙城「運動X觀光」交流合作，將於25日中午起至9月30日止受理報名，歡迎桃園市民及全國跑者踴躍參加，欣賞風景優美的石門水庫賽道，感受桃園山林之美。

▲2025桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬將於明日起開放報名，市長張善政在記者會上啟動報名。（圖／記者沈繼昌攝）



張善政表示，今年石門水庫楓半馬路跑賽事於12月7日開跑，共分成半程馬拉松組（21公里）、路跑組（10公里）及休閒組（5公里），特別邀請國內知名跑者雷理莎擔任活動大使，引領跑者一起到桃園大溪、龍潭、石門享受跑旅創新體驗。楓半馬賽事結合「大龍門觀光計畫」，今年於賽道上增設挑戰關卡提供豐富在地補給，滿足想挑戰自我或親友同樂的跑者。

「2025淨零排碳」政策上，楓半馬將「淨零路徑」納入賽事規劃，鼓勵循環使用、電子化、在地食材及綠色交通等，在比賽過程中，跑者路徑同時也是桃園的「淨零路徑」。會場周邊除規劃有兒童田徑、陀螺體驗及氣球互動等多項親子體驗活動外，今年度還新增「運動X旅遊」展會亮點，邀請中華民國運動總會、中華民國兒童運動協會、桃園市伴手禮協會等運動、旅遊及物產相關產業設攤，現場將安排運動舒緩教學講座、認識大龍門及大龍門快問快答遊戲等，增加活動豐富度與趣味性。

▲2025桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬啟動記者會，市長張善政與活動大使雷理莎等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）



此外，桃園市與日本神戶觀光局於2023年簽署觀光交流合作備忘錄（MOU）後，今年4月兩地機場開啟直飛航班，今年度以當前熱門的海外跑旅概念，規劃「桃園X神戶雙城馬拉松」項目以深化兩市運動與觀光交流合作。桃園市民在8月18日前報名參賽並填寫回報表單（https://reurl.cc/1KRoyV），即可列入「桃園百名跑者」名單，可獲雙城限定紀念好禮，神戶觀光局將贈送市值4500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，跑步之餘還可暢遊當地48個知名景點。本屆賽事邀請2025年神戶馬拉松公關大使SUI來台拍攝「到台灣石門水庫跑旅及自由行」宣傳影片，以日本人角度宣傳桃園大龍門旅遊廊帶景點、石門水庫跑旅路線等，以期帶動桃園成為海外跑旅熱門選項。市觀旅局將於神戶馬拉松報到處設攤推廣桃園觀光，廣邀日籍跑者參加12月7日「2025桃園石門水庫楓半馬活動」。



市府體育局局長許彥輝說，石門水庫楓半馬路跑賽事自7月25日中午起開放報名至9月30日止，歡迎全國熱愛路跑民眾踴躍報名，相關報名資訊可至「伊貝特報名網站」查詢(https://bao-ming.com/eb/content/6647#31423)。參加路跑還能抽獎，凡報名並完成繳費跑友們，只要追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁或至「2025桃園半程馬拉松」FB達成指定條件，有機會抽中電動機車、電視等多項好禮，詳細抽獎活動訊息請上桃園市政府風景區管理處粉絲專頁及「2025桃園半程馬拉松」FB。