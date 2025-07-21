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張善政偕立委牛煦庭會勘棕線與長庚線　宣布三大最新進展

▲張善政偕立委牛煦庭會勘棕線與長庚線。（圖／市府提供）

▲張善政偕立委牛煦庭會勘棕線與長庚線。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政21日偕同立委牛煦庭前往龜山區，現場勘查「桃園捷運棕線計畫」沿線工程現況與長庚線路線規劃。針對棕線BR02站，確認將設置一座高架連通空橋進入龍華科技大學，將有效降低學生機車使用率，提升整體校園交通安全。

另外，長庚線也有三項最新進展，首先，起點將自捷運機場線A7站延伸至長庚大學站；其次，為了縮短連接棕線轉乘距離，站體將下移至南崁溪畔；第三，長庚線可行性研究計畫預計將於明年報交通部審查。

張善政表示，捷運棕線綜合規畫已於113年3月1日獲行政院核定，目前市府針對開工前各項前置作業皆已準備就緒，將全力爭取於114年正式動工。另，考量棕線沿線部分地區路幅狹小，市府將同步推動先期工程，優先進行騎樓打通與整平、電箱及路樹移設等作業，確保施工期間行人通行安全，同時提升市容品質，打造安全、友善的人行空間。

▲張善政偕立委牛煦庭會勘棕線與長庚線。（圖／市府提供）

▲張善政偕立委牛煦庭會勘棕線與長庚線。（圖／市府提供）

會勘中，張善政市長特別感謝牛煦庭委員長期關注捷運棕線推動進度，並提出多項具體建議，讓棕線建設更貼近地方實際需求。針對棕線BR02站，市府也認同牛委員有關同步設置一座高架連通空橋進入龍華科技大學的建議，除能有效降低學生因車行於陡坡進入校園之機車事故，更能有助於學生與當地市民朋友未來步行的便捷與安全性，為兼具通學廊道與優化人本步道的友善方案。

龍華科大校長葛自祥亦於現場表示，目前學生人數約為1萬2,000人，其中超過3,000部以上的機車通勤需求，尤其往南行駛路段為砂石車頻繁通行區域，若能設置捷運車站並結合空橋通學廊道，將有效降低學生機車使用率，提升整體校園交通安全。

捷運工程局長劉慶豐說明，BR02站未來的空橋連通設計，人行路橋可採結構輕量化設計，採用鋼構及高強度混凝土，除降低結構量體外，並兼顧減碳之效益，減少對環境衝擊，後續也將依據校方需求與工程技術條件進行評估與規劃。

張市長聽取牛委員及校方建議後，裁示於BR02站與校園之間設置連通道，提升師生通學安全，便利民眾搭乘捷運，進一步發揮公共運輸效益，鼓勵學生改以捷運通學，減少對機車的依賴。

此外，張市長也責成捷運工程局依建議，研議將桃園長庚線規劃起點自捷運機場線A7站延伸至長庚大學站，改善學生通勤與住宿壓力。未來學生將無須仰賴公車接駁，即可便捷往返校園與車站，亦可服務長庚大學、長庚科技大學、國立體育大學等3所大專院校學生，及參與籃球賽事的觀眾，進一步提升捷運運量，增加捷運使用率，達成雙贏效益。

牛委員進一步指出，原長庚線路線經由長壽路北側山壁，僅能服務單側居民，且若於該路段設置橋墩，恐壓縮現有車道空間，且該路線距棕線BR06站長達500公尺，轉乘不便。因此，建議改走南崁溪畔，不僅可服務陸光二村居民，更可縮短與BR06站轉乘距離至140公尺，民眾可快速轉乘，節省通勤與就醫時間，無論是前往龜山就醫、上班，或前往新北、臺北市區通勤皆更為便利。

張市長也裁示，根據捷工局評估，棕線未來將於BR06站與長庚線銜接，並考量轉乘便利性，站體位置將由長壽路下移至南崁溪畔，沿溪設站以縮短與BR06站距離，讓上下龜山地區居民能夠更便利轉乘，無需再繞至小巨蛋站。未來，市民前往林口就醫、通勤或參加演唱會、賽事活動將更為便捷，有效提升北北桃捷運整合效益。捷運棕線完工通車後，從桃園至迴龍的行車時間預估僅需約18分鐘，將大幅縮短通勤、就學通行時間，形塑臺北、新北、桃園間「一小時生活圈」的交通主幹，有效帶動迴龍等沿線地區的繁榮與發展。

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