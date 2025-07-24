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總經費40億　張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

▲張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

▲張善政偕同立委牛煦庭視察「蘆竹行政園區」規劃基地。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日偕同立法委員牛煦庭前往蘆竹區，視察「蘆竹行政園區」規劃基地表示，隨著蘆竹區人口快速成長、洽公需求日益增加，原有行政設施使用已逾43年，空間不足且難以因應現代服務需求。

市府決定整合區公所、地政事務所等機關，由政府自建全新行政園區，打造具備辦公、市場、社福與公共服務等功能的現代化行政據點，預計今（114）年底完成專案管理（PCM）招標，明（115）年底完成統包決標後隨即啟動設計與施工。

張善政說，市府原先評估採用BOT模式開發，但考量財務結構、營運風險與工期控管等不確定因素，最終決定改由政府主導興建。此舉不僅可掌握時程與品質，更有助於整合社福設施、停車空間等多元用途，實現如期完工與功能落實。他強調，蘆竹行政園區未來將成為地方新地標，為市民提供更完善的公共服務與生活機能。

▲張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

牛煦庭立委表示，市府推動蘆竹行政園區具前瞻性，後續可參考其他城市市場與美食街共構的案例，納入市場改建思維，創造更高整合效益。

經發局表示，蘆竹行政園區規劃整合蘆竹區公所、市立圖書館南崁分館及南崁公有零售市場，打造具多元機能的複合式行政園區，並評估導入社會住宅、公共托育、長照／日照中心等社福設施，提升在地公共資源可及性與服務品質。全案由航空城工程處辦理，總經費初步預估約40億元，後續仍會視物價調整，透過統包方式整合設計與施工，提升行政效能並減少工期風險。

經發局說明，原以促參模式辦理園區開發，初估投資報酬率（IRR）約為6%，具招商潛力。然隨著營建成本上升、通膨壓力加劇、融資條件不利，民間投資意願下降，加上程序繁瑣、工期延宕風險高，難以同步推動社福設施興建，整體效益有限。因此市府經過多次跨單位會議後，決定改採自建方式，整合行政與社福功能，增設停車空間，有效回應地方長期洽公與交通不便問題。

經發局強調，蘆竹行政園區未來將成為結合行政效能與社會公益的示範基地。市府將持續以市民為本，強化在地服務量能，打造便利、友善的行政與生活空間，實踐宜居永續的城市願景。

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