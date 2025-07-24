吵架扁女友「重拳捶胸+拔釘器K頭」至今無法走路　暴力男下場曝

▲邱姓男子徒手毆打女友後再持拔釘器重擊頭部，被桃園地檢署依家暴殺人未遂罪起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子於今年3月間凌晨與同居女友因細故起爭執，盛怒下徒手掌摑巴掌，還以拳頭捶胸，最後還以拔釘器重擊頭部，並強拉頭部撞牆導致倒地，經送醫急救後才救回一命。桃園地檢署調查時，邱男坦承動手，但否認有殺人之意圖，檢方則認為被告持拔釘器毆擊被害人頭部，還拉頭部撞牆，主觀上確有殺人之犯意，偵結依家暴殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，32歲的邱姓男子與李姓女子為同居情侶關係，今年3月4日凌晨零時許，在桃園市龍潭區住處，2人因細故起爭執，邱男先徒手掌摑李女巴掌，再以手拉扯其衣領，並以拳頭捶胸3下，復持拔釘器毆打其頭部，還強拉李女頭部撞牆多次，導致李女頭部受有外傷，經鄰居察覺後急忙送醫急救，醫院檢出有腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷等傷害，經醫護人員急救後才救回一命。

檢方複訊時，邱男坦承有毆打等重傷害犯行，但否認有殺人未遂之意圖，辯稱「我只是跟告訴人發生拉扯，沒有要殺告訴人的意思」等語；檢方根據告訴人陳述，被告除毆打外，還持鈸釘器攻擊其頭部。證人亦證稱，有多次碰撞牆壁之聲音。

檢方認為，被告明知頭部為人體重要器官，仍持拔釘器毆擊告訴人頭部，拉其頭部並多次撞擊水泥牆，導致其受有診斷證明書所載之傷勢，且迄今仍無法自主行走，被告所為顯已對告訴人生命造成重大威脅，足認被告主觀上確實具有殺人之犯意，檢方偵結依家暴防治法之殺人未遂罪嫌提起公訴，並建請法院量處適當之刑。

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