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張善政會勘青埔捷運青線　延伸觀音納入可行性研究

▲張善政會勘青埔捷運青線

▲張善政和魯明哲立委等地方民代，會勘青埔捷運青線。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青埔地區人口快速成長，為提升當地交通量能，桃園市長張善政23日會勘捷運青線延伸計畫，責成捷運工程局將青線延伸路線、設站位置、型式及保留延伸觀音的機制納入可行性研究期末報告進行評估，並規劃與亞洲矽谷創新研發中心及周邊觀光設施連通機制，強化青埔地區大眾運輸路網密度，提升交通便捷性。

市府今日指出，張善政市長應立委魯明哲邀請，23日與桃園市議會議長邱奕勝共同針對捷運青線延伸至「亞洲矽谷創新研發中心」之可行性進行周邊現勘。

張市長指出，市政府正積極推動捷運軌道建設，當前捷運青線正著手進行可行性研究，青埔地區為桃園未來發展的重要樞紐，隨著亞洲矽谷計畫、會展產業與智慧城市建設逐步到位，完善軌道與交通接駁系統將是帶動區域發展的關鍵動力，故延伸路線確有其必要性，應提早規劃，期盼透過捷運青線、機場捷運與高鐵所構成之軌道運輸網絡，提升亞洲矽谷創新研發中心的招商誘因，吸引更多優質企業落腳桃園。▲張善政會勘青埔捷運青線

▲捷運工程局劉慶豐局長簡報。（圖／市府提供）

張市長說，相關計劃可以提升區域交通可及性，市府將透過跨局處合作，針對捷運設站、轉乘動線及周邊道路整合進行詳細規劃與研議。

張市長也提到，魯明哲委員過去協助市府向中央爭取中壢停十立體、中正公園、中壢國小等多處立體停車場，以及捷運綠線延伸中壢、中豐路交流道等多項交通建設，而在魯委員的支持下，捷運青線計畫也如火如荼進行中，此次中央與地方民代、在地里長及市府團隊一同至現場徒步勘查，更有助於實際了解青埔地區的需求。

張市長強調，針對延伸路線之可行性及其沿線周邊的發展潛力進行整體規劃，市府除會持續與中央積極溝通協調，也期盼魯委員居中扮演關鍵角色，協助桃園向中央爭取加速通過青線的可行性研究，與市府合力推動，打造便捷、高效、永續的智慧交通環境，實現「宜居桃園、永續城市」的願景。

魯委員表示，捷運青線為銜接台鐵桃園站與高鐵桃園站的關鍵軌道建設，目前正在辦理可行性研究，與此同時，桃園航空城公司正推動亞洲矽谷創新研發中心招商作業，結合周邊觀光旅館與會展中心，朝智慧科技與綠色創新為核心的國際級產業聚落發展，為了因應青埔當地快速發展，及未來交通更大的需求，應及早提出更完善的周邊交通配套。他除了會大力支持青線延伸至亞洲矽谷創新研發中心，未來也樂見往觀音方向延伸，並會持續協助市府向中央爭取計畫推動。

捷運工程局劉慶豐局長指出，初步研究青線延伸至亞洲矽谷創新研發中心其工程技術上應屬可行，經評估延伸設站後，不僅可分擔未來重大活動與建設完成後所帶來的人潮，更能有效紓解機場捷運與周邊道路系統的運輸壓力，未來青線會規劃預留延伸觀音地區的彈性，增加觀音地區居民往返高鐵站及桃園的便利性。

包括市議員梁為超、青溪里里長李詠芳、洽溪里里長游家興、芝芭里里長黃連應及市府捷運工程局等相關局處皆共同參與會勘。

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