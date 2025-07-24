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妻搭機來台猝死！魔鷹現身中壢殯儀館畫面曝　陪同解剖釐清死因

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹近日遭逢人生巨變，愛妻伊莉莎白在搭機來台途中身體不適，經治療後仍不治離世。魔鷹今（24）日前往中壢殯儀館，陪同桃檢、法醫與航警解剖釐清死因。

▲▼ 魔鷹今聽取桃檢、法醫與航警解剖報告 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲妻來台猝死，魔鷹今陪同檢警解剖釐清死因。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

台鋼雄鷹19日發布消息，表示洋砲魔鷹的太太準備來台團聚明星賽，不過卻在飛機上出現身體不適，落地後緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。桃園聯新醫院指出，魔鷹太太在飛機上就已經失去呼吸心跳，經送抵醫院後，放置葉克膜搶救，但仍於19日上午7時32分宣告不治。

▲▼ 魔鷹今聽取桃檢、法醫與航警解剖報告 。（圖／記者沈繼昌攝）

聯新醫院表示，魔鷹太太18日搭飛機赴台過程中突然出現嚴重不適，還未落地前就已經呈現OHCA(無呼吸心跳)，降落桃園機場後，聯新國際醫院機場醫療中心立刻登機搶救、並持續CPR，晚間8時15分緊急送抵聯新國際醫院急診室，當時患者瞳孔已經放大；晚間10時33分進入ICU、19日凌晨2時06分放置葉克膜搶救，但最終仍於今早7時32分宣告不治。目前詳細死因還有待進一步釐清。

檢警19日在中壢殯儀館進行相驗，由於死因尚待調查，檢警今天進行解剖。桃檢檢察官李俊毅今率法醫、航警解剖，魔鷹也到場陪同，並詢問隨身翻譯相關的法律問題，解剖報告約需2週時間才會出爐。

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

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