挨罰拒繳擺爛！執行分署衝桃園機車查扣車子　黃牛運將秒付清

▲行政執行署桃園分署昨天配合航警局在桃機聯手掃蕩違法攬客黃牛。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為打擊桃園國際機場內黃牛違法攬客行為，法務部行政執行署桃園分署昨（23）日配合航空警察局強力執行掃蕩行動，桃園分署執行人員在桃園機場當場查獲7名涉及黃牛行為，且是桃園分署執行中之義務人，執行署人員查封現金數萬元、3支手機與違法載客的3輛車子，展現強力執法之決心。

▲行政執行署桃園分署昨天配合航警局在桃機聯手掃蕩違法攬客黃牛，並依法查扣應繳交之現金與動產。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，7名黃牛均涉及違法攬客與載客行為，經裁罰未繳移送至桃園分署執行，仍不思改正且持續在桃園機場違法載客，經桃園分署執行人員現場訊問，7人均坦承不諱，坦承到機場就是要攬客。桃園分署當場要求7名義務人自行繳交隨身攜帶之現金及動產等，並依法查封。

其中一名義務人聲稱，身上僅攜帶現金690元及一支用以聯絡黃牛群組之手機，原打算於機場招攬客人，惟剛踏入機場範圍即遭桃園分署執行人員發現並迅速執行，尚未開始營業即被查獲，不僅未得利，手機亦遭查封，恐將與黃牛群組失去聯繫；另有一名義務人被執行人員執行過程，情緒明顯緊張顫抖，主動繳交皮包內現金1萬9000元，並坦承自當日一早即前往機場從事違法攬客行為，其所獲報酬亦全數遭查封。

▲行政執行署桃園分署昨天配合航警局在桃機聯手掃蕩違法攬客黃牛，當場依法查扣違規載客之車輛。（圖／桃園分署提供）

為澈底杜絕黃牛從事違法載客行為，桃園分署對其中三名義務人名下所有之車輛依法當場查封，並告誡不得再行違法。義務人於身上現金及車輛遭查封後，皆表示願至桃園分署辦理分期繳納程序，以儘速清償所欠罰鍰等費用，並承諾日後不再從事違法攬客、載客等行為，展現悔悟態度。

桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場時，應選擇合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以保障自身人身與財產安全。對於積欠違規罰鍰之「機場黃牛」案件，桃園分署將持續秉持無縫執行、強力查緝之立場，全力打擊違法行為。