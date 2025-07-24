台東警深入文健站　宣導交通與防詐知識

▲東警深入文健站宣導交通與防詐安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升長者的交通安全意識與防詐防範能力，台東縣警察局近期由交通警察隊與刑事警察大隊聯手進行宣導，深入阿福隆愛文健站。活動旨在針對長者的需求，提供實用且貼心的資訊，並得到當地長者的熱烈回應，大家表示受益匪淺。

此次宣導活動，交通警察隊著重於交通安全知識，針對長者常見的交通議題進行詳細講解。內容涵蓋道路標誌與標線、主次幹道的分辨方法，以及台東地區的科技執法現況。透過生動的案例與圖片，讓長者們更直觀地了解遵守交通規則的必要性，同時強調台東多處科技執法路段，提醒長者不僅要保障自身及他人的行車安全，也要避免因違規而遭受處罰。

刑事警察大隊則專門針對近期流行的詐騙手法進行宣導，從電話詐騙、包裹詐騙到投資詐騙，警方詳細解析詐騙集團常見的伎倆，並教授長者如何識別詐騙陷阱。在講解過程中，警方還教導長者遇到可疑情況時應如何應對，並強調撥打165反詐騙專線的重要性，提醒長者們時刻保持警覺，防範於未然。

交通警察隊隊長吳昇忠表示：「守護長者的交通安全與財產安全是我們警察的責任。希望這次的宣導活動能幫助阿福隆愛文健站的長者們更清楚了解交通法規，同時提高防詐警覺，避免上當受騙。台東縣警察局將持續深入社區，透過多元宣導方式，為全體縣民創造更安全、更安心的生活環境。」