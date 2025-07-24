台東台9縣自小客電瓶沒電　大武警助脫困

▲大武警援助擺脫車禍困境。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前，大武警分局多良派出所接獲民眾報案，稱台9線上有一輛自小客車因故障無法發動，急需警方協助。警員翁帥正接獲報案後，立即趕赴現場協助處理。

經過了解，駕駛人王姓民眾從台東市返家途中，行經台9線402公里處時，由於先前颱風帶來的豪雨影響，當地路段仍在進行土石清理作業，且道路採不定時輪放通行。王先生在見到前方通行暫停後，為了節省油料，決定將車輛熄火等待。然而，在恢復通行後，王先生卻無法成功啟動車輛，便向警方求助。

翁帥正警員在到場後，經檢查發現，問題出在車輛電瓶沒電，遂立刻返回派出所取用小型行動電源，再次回到現場協助發動。經接電後，車輛順利啟動，翁員也耐心提醒王先生應儘速前往就近的汽車修理廠檢查車輛，確保行車安全。王先生對警方迅速且專業的處理表示感謝。

大武分局也提醒駕駛人，車輛熄火時務必確保車內的所有電器設備已經關閉，避免電瓶過度耗盡，導致車輛無法啟動。此外，由於近期東部地區受到豪雨影響，部分道路仍有土石滑落及中斷情形，建議駕駛人在出發前可關注即時路況廣播，或下載「幸福公路App」，隨時掌握最新道路資訊，保障行車順暢與安全。