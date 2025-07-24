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中槍沒死！館長狠曝「這輩子要幹掉民進黨」　PTT炸鍋：要幹大事了

▲▼（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長自曝重大使命，他這輩子是要來消滅民進黨的。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

 網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢高喊反罷免之餘，更強調726之後，要掀起一場「讓全台灣變中國人」的革命。直播中，館長更自曝，當初他中槍沒死，原來是有使命的，提及睡覺時彷彿聽到一個聲音，「你這輩子就是來幹掉民進黨的」。消息引發PTT鄉民炸鍋，「準備幹大事了」。

一名網友在PTT以「館長瘋了？」為標題發文，他表示，上周日（20日）館長直播時，一臉嚴肅地說「原來我當年中槍沒死，老天給了我一個重要的使命」，說他這兩、三天睡覺時彷彿聽到一個聲音，「陳之漢，你這輩子就是來幹掉民進黨的」。

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館長繼續說道，這就是他下半輩子的使命，並喊話民眾黨、柯文哲、黃國昌的支持者們要保持目前的態度，更強調藍白支持者不要溫良恭儉讓。

館長更發話，7月26日之後要掀起一場台灣革命，「什麼樣的革命？全部都變中國人的革命。唯有如此，未來民進黨就如漂在茫茫大海中，再也找不到那條救命的浮木可以抱」、「中共同路人就是他的浮木...我要名正言順讓大家說，我就是他X中國人，怎麼樣？」

文章下方引來大票網友炸鍋，「準備幹大事了」、「對他來說綠共是一生之敵了」、「下一盤很大的棋」、「真的瘋了，但搞不好以後又會被捧成先知」、「阿館你還是多休息少說話吧」、「我是覺得館長把自己路走死了，爽一時嘴」、「星期六會不會起肖？」「好了啦，做做效果而已啦」、「他被開三槍，可不是一般人好嗎」。

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關鍵字：

館長反罷免大罷免民進黨使命革命中國人

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