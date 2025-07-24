不同意罷免！蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君開唱　反罷歌曲「善良」曝

記者郭運興／台北報導

大罷免倒數2天，國民黨首波有24位立委面臨罷免危機。對此，台北市長蔣萬安不僅全力投入反罷活動，更與國民黨立委陳菁徽、國民黨議員鍾沛君合體開唱，完成反罷歌曲《善良》，陳菁徽透露發起這個行動的理念，她認為，「善良，是有底線；溫柔，是有原則」，做個堅守底線與原則的政治人物，讓人民幸福，讓台灣更好。7月26日出門投票不同意罷免，守護台灣的善良。

▼蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君開唱反罷歌曲「善良」。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽，下同）

國民黨立委陳菁徽則貼出多張照片表示，自己要分享一首歌曲善良，非常欽佩支持者的創作理念，也很榮幸跟蔣萬安市長、鍾沛君議員，一起完成這首歌曲。

陳菁徽表示，自己認為「善良，是有底線；溫柔，是有原則」，做個善良溫柔的台灣人，做個堅守底線與原則的政治人物。讓人民幸福，讓台灣更好。7月26日出門投票不同意罷免，守護台灣的善良。

國民黨台北市議員鍾沛君也表示，菁徽收到了一首歌。支持者說，想透過音樂訴求希望台灣的社會平和、家園安靜，這就是台灣人的「善良」，大家都不會讓步跟退縮。

「音樂更有感染力，我們來唱唱看吧」，鍾沛君透露，某天，陳菁徽這樣說。就這樣，催生了這首「善良」，他們要守護的，不僅是席次，不只是民主，還有人心，還有善良。

鍾沛君強調，自己也想對所有在這段日子裡，備受煎熬的同志們，盟友們，支持者們，以及所有台灣人民，善良沒有錯，善良也不是軟弱，當善良的人被逼到忍無可忍，爆發力會遠大於仇恨。

鍾沛君說，還有一位「拉風男子」欣然獻聲，他不只唱，還出主意在取得原作同意下修了句歌詞，他是誰？請借他們幾分鐘，聽一下，7月26日，去投不同意罷免，好嗎？



▼國民黨立委陳菁徽。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽）

▼國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽）