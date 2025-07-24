焦慮大罷免！財經網美滑Threads「見一幕哭了」：終於穩定下來

▲罷免團體遶境活動。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美胡采蘋23日在粉專表示，近來因情緒焦慮導致免疫系統大崩潰，不只腿上紅斑、關節腫脹，甚至一度因為關節疼，連手機都拿不住。直到發文時，她的情緒終於穩定下來，因為看到Threads上「百工百業挺罷免」貼文，一邊滑一邊掉眼淚，「有這麼多人站出來為了國家，真的很值得。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，焦慮的時候，表面上可能看不太出來，她也只會跟最好的幾個朋友說，儘量不打擾人。但是身體反應藏不了，「上週我焦慮到免疫系統大崩潰，整雙腿都是紅斑，手指、膝蓋、腳趾關節腫起來，文章打了好幾天，因為關節疼，手機拿不住。」但焦慮的不只她一人，胡采蘋透露，朋友也焦慮到蕁麻疹。

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後來她在看了某個社群平台後，情緒終於穩定下來，「因為Threads上的百工百業，看了一直掉眼淚」，她感動直呼，「有這麼多人站出來為了國家，真的很值得。」

貼文引發共鳴，「最近莫名失眠，自己以為腦袋清楚，但身體騙不了自己。和11年前3月18日一樣，再次被焦慮侵襲」、「完全可以理解，說心情是不受影響是真的不可能」、「我也真的很焦慮，最近吃不下睡不好，容易拉肚子」、「身體很重要，妳是重要的民主鬥士之一，請保護好自己。」