柯文哲當然有權投票！　陳佩琪：呼叫「公民團體」幫公民爭取投票權

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案仍在羈押中，無法參與7月26日罷免投票，昨向台北高等行政法院聲請假處分保障投票權，北高行今（24日）開庭調查，但台北市選舉委員會與矯正署代表均請求法院駁回聲請，合議庭預計於本週五宣布假處分是否成立。對此，柯文哲妻子陳佩琪表示，自己的先生柯文哲沒有被褫奪公權，當然有權利投票， 請問這兩個單位是在反對什麼？你們比憲法還大？她也強調，呼叫「公民團體」幫柯文哲「公民」爭取「公民投票權」。



柯文哲昨向台北高等行政法院聲請假處分保障投票權，北高行今（24日）開庭調查，但台北市選舉委員會與矯正署代表均請求法院駁回聲請，並由聲請人自行負擔訴訟費用。北高行將綜合雙方意見作出裁定，此結果不僅關係柯能否在7月26日投下罷免票，也可能成為我國羈押者投票權的重要判例；合議庭預計於本週五宣布假處分是否成立。

對此，陳佩琪表示，自己的先生柯文哲沒有被褫奪公權，當然有權利投票， 請問這兩個單位是在反對什麼？你們比憲法還大？

陳佩琪強調，呼叫「公民團體」幫柯文哲「公民」爭取「公民投票權」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）