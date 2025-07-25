三颱鼎立！范斯高今天最近台灣　大雨轟炸9縣市

▲三颱共舞潛勢路徑圖（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

三颱鼎立！范斯高颱風今天最接近台灣，北部整天都會有大雨，不過午後可能就會減弱為熱帶性低氣壓。由於台灣附近水氣仍多，氣象署針對北北基等9縣市發佈大雨特報，中南部今晚開始雨勢也會開始變大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范斯高颱風潛勢路徑圖。

范斯高颱風25日2時的中心位置在北緯 26.7 度，東經 125.1 度，以每小時23公里速度，向西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 80 公里、東北側 100 公里、西南側 50 公里、東南側 70 公里)。

氣象署預報員林定宜指出，范斯高今天最接近台灣，不過預計下半天就會減弱為熱帶性低氣壓，但其水氣讓北部今天整天都會下大雨，晚上則是中南部開始雨勢明顯。

▲竹節草潛勢路徑圖。

竹節草颱風25日2時的中心位置在北緯 16.7 度，東經 120.0 度，以每小時40公里速度，向東北進行。中心氣壓978百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里(西北側 70 公里、東北側 120 公里、西南側 100 公里、東南側 120 公里)。

▲柯羅莎潛勢路徑圖。

林定宜指出，竹節草颱風將會登陸呂宋島、預計近晚或明天從呂宋島北側出海朝巴士海峽前進，明天也會減弱為熱帶性低氣壓。至於另一個柯羅莎因離台灣較遠沒有影響。林定宜提醒，台灣附近水氣仍多，氣象署針對台中以北及宜蘭地區發佈大雨特報，中南部晚上雨勢開始變大，低窪地區要注意淹水。

▼台中以北、宜蘭發佈大雨特報。