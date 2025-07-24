3颱共舞太平洋！「竹節草」颱風初登場　名字背後藏洋蔥

▲中央氣象署解釋竹節草命名由來。（圖／中央氣象署提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

近兩日內接連生成三個颱風，其中最吸睛的，莫過於首次登場的第8號颱風「竹節草」。不少民眾誤以為名稱是「竹節蟲」，中央氣象署特別澄清，「竹節草」其實是一種植物，由越南命名，用來取代2019年重創台灣的「利奇馬」，是2021年遞補的新名字，今年則是首度正式啟用。

2019年8月，中度颱風利奇馬雖然並未直接登陸台灣，但其暴風圈仍對台灣北部及東北部地區造成不小影響。根據中央災害應變中心的統計，此次颱風共造成 2人死亡、9人受傷 的不幸意外。其中，一名人員在進行防颱修剪樹木時不慎摔落身亡，另一名則是在颱風期間因地震被倒塌的衣櫃壓傷後不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了人員傷亡，利奇馬颱風也帶來了顯著的災情。全台一度有近 7萬戶 停電，經過搶修後大多恢復供電。此外，由於強勁的風雨，多處山區道路發生坍方、積水，影響交通。

氣象署說明，西北太平洋的颱風名稱來自14個鄰近國家與地區，共同提供140個名稱輪流使用。若某颱風造成嚴重災害，名稱將被除名並由新名稱遞補。「竹節草」正是「利奇馬」除名後的接班者，也是目前民眾首次在預報中看到的新面孔。

目前太平洋海域上空共有三個颱風同步運行，分別為第7號「范斯高」、第8號「竹節草」與第9號「柯羅莎」，形成罕見的「三颱共舞」局面。根據氣象局資料，輕度颱風「范斯高」24日上午位於台北東方約670公里處，將於今晚至明日清晨最接近台灣北部海域，受其外圍雲系影響，北部與東北部降雨逐漸明顯，晚間起不排除有局部大雨或豪雨發生的機率。

而「竹節草」上午8時中心位於鵝鑾鼻南南西方約680公里海面，短期內在菲律賓西側海域徘徊後，預計轉向朝呂宋島北側前進，強度略增後將逐漸減弱，對台灣本島暫無直接影響。

稍早形成的第9號颱風「柯羅莎」，則由柬埔寨命名，意為「鶴」。該颱風將往北方移動，距離台灣甚遠，預估對台灣不構成威脅。

雖然目前三颱皆未正面侵台，但氣象局提醒，外圍環流仍可能對北部、東北部地區帶來間歇性降雨與強陣風，沿海需提防長浪與風浪，週末天氣變化明顯，請民眾留意最新氣象資訊，外出活動注意安全。