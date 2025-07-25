雙颱「藤原效應」逆時鐘互繞　今起雨下到週日

▲三颱共舞潛勢路徑圖（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天至週日受到范斯高颱風、竹節草颱風外圍環流影響，中部以北都會有雨、南部有雷雨機率。這兩個颱風受到藤原效應影響路徑逆時鐘互繞，不過結構鬆散隨時都會減弱為熱帶低壓。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今起至下週日(25至27日)「范斯高」、「竹節草」外圍與季風環流影響；中部以北有雨，伴隨較大雨勢及強陣風，南部亦有局部陣雨或雷雨機率。

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今日各地區氣溫為：北部24至29度、中部24至33度、南部25至35度、東部22至34度。

▲「輕颱范斯高」在琉球西方，朝北部海面前進。另一「輕颱竹節草」朝東北前進，將通過呂宋島，皆受到季風環流導引，也有一些「藤原效應」(雙颱共舞)，而呈現逆時鐘互繞的路徑。（圖／洩天機教室）

下週一至週四(28至31日)仍受季風環流影響，大氣不穩定，為中南部多雨型態，有局部陣雨成雷雨，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

最新(25日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱范斯高」在琉球西方，朝北部海面前進，結構很鬆散。另一「輕颱竹節草」朝東北前進，將通過呂宋島、逐漸減弱；雙颱皆受到季風環流導引，兩者間也有一些「藤原效應」(雙颱共舞)，而呈現逆時鐘互繞的路徑，但兩者皆隨時有可能減弱為熱帶低壓。最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬，「柯羅莎」在關島北方海面，持續增強中，系集模擬路徑主要偏北而行，不參與「共舞」，對台無影響。