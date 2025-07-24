中華隊世大運奪銀遭中國官員搶賀電　民眾黨譴責：停止野蠻舉措

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）



記者陳家祥／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，民眾黨譴責中國選手野蠻且毫無運動家精神，呼籲中國立即停止類似舉措，勿再以政治手段打壓台灣選手在國際賽事的精采表現。

中華跆拳道代表隊在本屆德國世大運一路挺進男團金牌戰，最終雖不敵南韓，仍收下一面銀牌。本屆跆拳道囊括7面獎牌，累計1金（品勢女團）、4銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義、女子73公斤以上級金怡君、對打男團）、2銅（品勢男團、男子74公斤級邱義睿）。

但跆拳道男團賽後領獎時卻被鬧場，讓選手顯得有些錯愕，就在體育署競技組長藍坤田頒發教育部長鄭英耀的賀電時，2名中國大學生體育協會人員竟試圖上前搶奪賀電，不斷叫囂要看賀電上是否寫的是「中華台北」，對此體育署長鄭世忠痛批，「中國大學生體育協會人員惡行太扯」。

針對中國選手企圖於德國萊茵魯爾世大運，搶奪我國選手的奪牌賀電一事，民眾黨表達強力譴責，這種行為不僅野蠻且毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展。

民眾黨表示，台灣跆拳道男團於德國萊茵魯爾世大運，奪下銀牌殊榮，是台灣的驕傲。選手代表國家參與國際體育賽事、為國爭光，中國卻以粗暴方式企圖打壓、強奪我方選手賀電，讓單純的體育交流蒙塵。

民眾黨肯定體育署官員勇於捍衛選手與國家尊嚴，也呼籲中國立即停止類似舉措，勿再以政治手段打壓台灣選手在國際賽事的精采表現。