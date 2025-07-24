　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

記者杜冠霖／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，這在羽球團體賽後也發生過。對此，民進黨秘書長林右昌今（24日）受訪時表示，代表團、選手在國外競賽，中國卻是用這種暴力、粗暴、不文明的手段，所有台灣民眾不分藍綠團結起來，為選手加油才是。中國這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，也應該言語譴責，這樣的行動、這樣的行為，是不文明而且不應該的事情。

林右昌今至桃園龜山掃街拜票並接受媒體聯訪，林右昌表示，昨天晚上、今天早上都到龜山市場來掃街，就是希望最後關鍵時刻能催出最多的同意票，每個罷區都非常重要，桃一更是重中之重，所以連兩天來，希望能夠爭取更多民眾支持，也給所有罷團志工跟黨公職加油打氣。

至於此次投開票與過去有所不同，林右昌也提醒，最近投票通知單都已經寄送到家裡了，請大家在投票之前先拿起來看一下，投開票所跟過去所習慣去的是不是一樣，因為有很多地方已經改變了。希望民眾能再看一下、提早去找找看地方在哪裡，因為聽說有許多新的投開票所是在比較偏僻而且不好找的地方，所以今天也特別提醒所有的民眾，大家踴躍站出來投票，另外注意一下投開票所的地址。

至於黨內傳出必罷名單，林右昌表示，每一個罷區都非常關鍵也非常重要，每一個罷團所有志工都非常辛苦，所以當然最後都要全力以赴，那在心裡面沒有所謂的什麼名單，每一個區域都要盡全力，跟所有黨公職做公民罷團最堅實的後盾、與公民同行，希望也能夠跟支持罷免行動的民眾站在一起。

也有媒體追問，德國世大運傳出中國隊又打壓中華隊，包含：搶賀電，要求下架中繼站的國旗？對此，林右昌表示，中國是對台灣最大的威脅，也是最大的挑釁，每一天都是機艦不斷繞台侵擾，對於台灣的侵略意圖，每天都在進行，這個大家都知道。

林右昌指出，代表團、選手在國外競賽，中國卻是用這種暴力、粗暴、不文明的手段，不只是阻撓賀電，而且也採取了許多干擾的手段，我們幫我們的選手加油，在得到金牌的時候行政院給予賀電恭喜，這是理所當然也應該的。所有台灣民眾不分藍綠團結起來，為選手加油才是。中國這樣的行徑，台灣人民都看在眼裡，也應該言語譴責，這樣的行動，是不文明而且不應該的事情。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／護理工會前理事長反罷免　亡母遭辱罵：這不是民主
女警性愛片外流　渣警賣片喊：不愧有練twerk
獨／閻家驊開車肇事　騎士肋骨骨折
《玩很大》《大熱門》爆收攤　三立發聲了
快訊／彭振聲崩潰痛哭：我家破人亡！　法官緊急休庭
資深八點檔男星發聲：大罷免、大成功
兒遲遲未歸！林口母報警才知「19樓墜落亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

反罷免暴力事件頻傳　劉世芳：罷免是公民權、籲展現民主修養

蔡英文正式表態助攻大罷免　民進黨：會有越來越多人加入行動

中華隊世大運奪銀遭中國官員搶賀電　民眾黨譴責：停止野蠻舉措

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

反罷免暴力事件頻傳　劉世芳：罷免是公民權、籲展現民主修養

蔡英文正式表態助攻大罷免　民進黨：會有越來越多人加入行動

中華隊世大運奪銀遭中國官員搶賀電　民眾黨譴責：停止野蠻舉措

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

黃仁勳就在台下！川普自爆「曾想拆分輝達」　認：沒那麼容易

石明謹曝女足案調查報告11重點！4人證實「周台英霸凌簡奇陞」

快訊／柬泰邊境交火　柬埔寨控泰國先開火：堅決反制捍衛主權

風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

女子取貨忘帶走　東港警掃描QR碼助開櫃取包裹

LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

大苑子「巨峰葡萄季」全門市開跑　有清涼雪沙、霜淇淋

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

政治熱門新聞

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蔡英文大罷免表態「我會去投票」　PO文1hr衝破8.5萬讚、4千留言

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

賴曾喊終結惡質罷免　粉專嘆自打臉

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

王世堅罕見現身宣講！　呼籲726做正確決定

陳其邁深夜挺大罷免：投下愛台灣的那一票

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

更多熱門

相關新聞

中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，這在羽球團體賽後也發生過，面對中國一連串挑釁行徑，體育署長鄭世忠嚴厲譴責，「中國隊勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。」

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭

中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

倒數3日正式表態　蔡英文跟上百工百業挺罷免：謝謝所有公民團體

倒數3日正式表態　蔡英文跟上百工百業挺罷免：謝謝所有公民團體

關鍵字：

跆拳道中國林右昌民進黨選手世大運挑釁

讀者迴響

熱門新聞

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

50歲男身上狂飄尿騷味！一指數超高慘洗腎

專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面