中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）



記者杜冠霖／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，這在羽球團體賽後也發生過。對此，民進黨秘書長林右昌今（24日）受訪時表示，代表團、選手在國外競賽，中國卻是用這種暴力、粗暴、不文明的手段，所有台灣民眾不分藍綠團結起來，為選手加油才是。中國這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，也應該言語譴責，這樣的行動、這樣的行為，是不文明而且不應該的事情。

林右昌今至桃園龜山掃街拜票並接受媒體聯訪，林右昌表示，昨天晚上、今天早上都到龜山市場來掃街，就是希望最後關鍵時刻能催出最多的同意票，每個罷區都非常重要，桃一更是重中之重，所以連兩天來，希望能夠爭取更多民眾支持，也給所有罷團志工跟黨公職加油打氣。

至於此次投開票與過去有所不同，林右昌也提醒，最近投票通知單都已經寄送到家裡了，請大家在投票之前先拿起來看一下，投開票所跟過去所習慣去的是不是一樣，因為有很多地方已經改變了。希望民眾能再看一下、提早去找找看地方在哪裡，因為聽說有許多新的投開票所是在比較偏僻而且不好找的地方，所以今天也特別提醒所有的民眾，大家踴躍站出來投票，另外注意一下投開票所的地址。

至於黨內傳出必罷名單，林右昌表示，每一個罷區都非常關鍵也非常重要，每一個罷團所有志工都非常辛苦，所以當然最後都要全力以赴，那在心裡面沒有所謂的什麼名單，每一個區域都要盡全力，跟所有黨公職做公民罷團最堅實的後盾、與公民同行，希望也能夠跟支持罷免行動的民眾站在一起。

也有媒體追問，德國世大運傳出中國隊又打壓中華隊，包含：搶賀電，要求下架中繼站的國旗？對此，林右昌表示，中國是對台灣最大的威脅，也是最大的挑釁，每一天都是機艦不斷繞台侵擾，對於台灣的侵略意圖，每天都在進行，這個大家都知道。

林右昌指出，代表團、選手在國外競賽，中國卻是用這種暴力、粗暴、不文明的手段，不只是阻撓賀電，而且也採取了許多干擾的手段，我們幫我們的選手加油，在得到金牌的時候行政院給予賀電恭喜，這是理所當然也應該的。所有台灣民眾不分藍綠團結起來，為選手加油才是。中國這樣的行徑，台灣人民都看在眼裡，也應該言語譴責，這樣的行動，是不文明而且不應該的事情。

