風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

▲南消消防之友會頒發獎勵金慰勞防人員，感謝其於颱風期間英勇救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「丹娜絲颱風」重創台南多區，南消第一大隊所轄的新營、鹽水、後壁、白河等地災情尤為慘重，第一線消防人員頂風冒雨搶救災民、排除災情，展現救災韌性，台南市消防之友會第一辦事處23日晚間舉行理監事會，特地頒發救災獎勵金，向辛勞付出的南消一大隊致敬，並表揚2025年上半年工作表現優異的消防人員。

本次除針對「丹娜絲颱風」救援行動進行獎勵，也特別表揚沈宥延消防員在7月20日休假時，途經車禍現場、目睹140公斤傷者倒臥血泊中，奮不顧身搶救成功的義舉，堪稱是「鬼門關前拉回一命」。

根據統計，第一救災救護大隊自颱風期間共出動87件次，救援29名受困民眾，而從今年1月至6月則已執行320件火警案與高達5356件緊急救護任務。

第一大隊長邱國禎表示：「這些數字背後，都是消防弟兄臨危不亂、犧牲奉獻的身影。」邱國禎感謝消防之友會的肯定，認為這份獎勵對基層同仁來說是一股鼓舞，更是社會對消防人員默默付出的回應。他也提醒，災後修繕期間易有不肖裝修蟑螂趁機詐騙，籲請市民提高警覺，慎選合法廠商，也要留意各種假借政府名義的詐騙手法。

台南市消防局局長李明峯指出，消防之友會多年來持續以行動支持基層第一線，這不只是獎勵金，更是一份「挺你到底」的力量。他感謝民間力量與消防體系同心協力，讓台南能有更高的災後復原韌性，也更有底氣迎戰未來任何風雨。