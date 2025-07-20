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花蓮草地千人共舞！聯合豐年節Cidal之夜　不畏風雨颱風夜狂歡

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2025太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動，儘管天色陰鬱、細雨綿綿，「Cidal太陽之夜」依然溫柔登場，帶來不被天氣左右的文化光芒。來自全台的民眾不畏風雨共同參與這場南島文化盛會。

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「Cidal」在原住民族語中是太陽的名字，是部落裡象徵光明、信仰與重生的存在。花蓮縣長徐榛蔚親自帶領現場盛會，與來自復活節島的議員 Teao Drago 賢伉儷、Cultural Ballet Karikari 舞團負責人 Maima，以及花蓮勝安部落潘樹成頭目共襄盛舉。並有桃園市政府原住民族行政局 Panay Mulu 局長、宜蘭縣議員孫湯玉惠、花蓮縣議會副議長徐雪玉、花蓮縣議員笛布斯·顗????、鄭乾龍議員等貴賓蒞臨現場，一同見證來自南島各地的族群，以樂舞交織出的文化樂章。

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚以族語溫暖致意，感性表示：「即使今天沒有陽光，但我們內心的太陽依然明亮。我們透過樂舞向祖靈致敬，向大地獻上敬意，也讓世界看見，花蓮的文化之美從不受風雨阻擋。」

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

儘管天候不佳，德興大草坪依舊聚集大量觀眾。人們撐起傘、披上雨衣，穩穩站立在舞台前方。有人隨著原民節奏輕擺身體，有人拉起親友的手共舞，笑聲、呼喊聲此起彼落，彷彿整片草地也跟著舞動起來。文化在每一個腳步中延展、生根，在雨水中更顯堅韌與溫柔。

晚會由阿美族舞團演出《Rimurak nu niyaru 尋・源》揭開序幕，透過肢體訴說族群起源與信仰；鄒族接續帶來《Yonghu na nsou ta fuengu 森林祈福之舞》，以沉穩節奏傳遞人與自然之間的神聖連結；來自復活節島的 Cultural Ballet Kari Kari 壓軸演出《Kimi Ma’ara》，融合戰舞與祖靈之歌，展現島嶼的傳說與靈性，贏得滿場喝采。

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼來自復活節島的 Cultural Ballet Kari Kari 壓軸演出贏得滿場喝采。

徐榛蔚於現場致詞表示，花蓮不只是南島語族的發源地，更是透過洋流與海水，與我們有著血緣關係的文化家人得以連結的地方。我們一年一年地邀請來自世界各地的南島兄弟姊妹：過去幾年迎來夏威夷、大溪地與紐西蘭毛利朋友，今年更特別邀請到復活節島的夥伴蒞臨。這一路奔波至復活節島、馬達加斯加，背後是人民處的辛勞努力，我們以最真誠的態度展開文化交流，也為花蓮、為台灣寫下重要的一頁。

「今天是活動的第二天，也就是『太陽之夜』，即便風雨，我們依約而來，展現對文化的熱愛與堅持，請大家給自己熱烈掌聲！」

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也幽默邀請民眾：「肚子餓了，記得到前面158個攤位走走，無論是工藝品還是原民美食，絕對原汁原味、值得細細品嚐。嘻哈那屋哩，感謝大家，祝大家有個美好的夜晚！」

除了主舞台的精采演出，活動現場同步開展多元文化體驗，六大沉浸式場域主打「看得見也參與得了」，讓民眾不僅欣賞文化，更能親手創作。從植物印染、竹器手作到羽飾創作，每一場課程都是走進文化的邀請。體驗採線上預約，每日限量，廣受好評，歡迎民眾把握豐年節最後機會，報名詳情請見：https://reurl.cc/axrqYY

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

市集區同樣熱鬧非凡，150組來自台灣與南島各地的品牌齊聚，不論是原住民工藝、島嶼美食、大溪地刺青，或摩艾造型文創商品，都充滿濃濃的文化氣息。雨水澆不熄群眾熱情，每個攤位前都湧現笑聲與交流，文化在這裡跳動、呼吸、流動著。

官方限定周邊商品也掀起熱潮，包括草編包、絲巾、帽子、水壺與環保餐具等，設計融合南島圖騰與自然意象，不僅實用，更成為今年最具紀念價值的文化收藏。

▲▼太平洋南島聯合豐年節19日於花蓮德興大草坪進入第二天精彩活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲儘管天候不佳，德興大草坪依舊聚集大量觀眾撐起傘、披上雨衣站立在舞台前方。

花蓮縣政府原住民族行政處表示：「Cidal太陽之夜」讓我們看見，即便沒有陽光，文化與信仰依然能照亮人心。這是一場在風雨中誕生的感動，也是一份屬於花蓮的溫柔與力量。

2025太平洋南島聯合豐年節將持續至7月20日，明（20）日晚間壓軸的「Fali山風之夜」，將帶領大家走入自然與靈性的終章，為三日盛典畫下壯麗且靈性的句點。

每日17:30開放入場，更多資訊請見官方粉絲專頁：
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