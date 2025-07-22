暑假防溺零意外！　南消二大隊攜手警廣線上宣導「叫叫伸拋划」

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電台台南分台攜手合作，進行防溺宣導活動，透過空中廣播強化防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假是戲水旺季，也是溺水意外高發期，台南市消防局第二大隊22日攜手警察廣播電台台南分台，舉辦線上「防溺宣導活動」，由麻豆分隊與電台主持人施心凱進行互動訪談，向行車聽眾推播防溺觀念，並加強宣導汛期安全提醒，希望透過廣播平台的力量，將防災意識傳達給更多市民。

消防局指出，今年暑假以來已陸續發生多起戲水溺水事故，第二大隊特別藉由此次宣導活動，推廣簡單好記的「防溺五步驟」：「叫叫伸拋划」，即第一時間「叫」人幫忙、「叫」打119求救、「伸」出工具岸上援救、「拋」救生圈、「划」船靠近救人，讓民眾遇到溺水情況能迅速反應、避免二次傷害。

宣導中也不忘提醒，近日颱風頻仍、台南多處受災，防災更要超前部署。消防局呼籲「颱前六要」：防災物資要備妥、氣象資訊要掌握、門窗招牌要固定、山區居民早撤離、低窪地區要升高避難、社區排水要通暢；以及「颱來三不要」：登山溯溪不要去、危險水域不要碰、觀潮釣魚戲水不要冒險。

消防局長李明峯表示，依市長黃偉哲「安全大台南」政策方針推動，面對河川海域潛藏的離岸流、翻滾流風險，若未穿著救生衣或缺乏浮具，稍一不慎恐因體力不支而發生悲劇，因此呼籲市民選擇合法水域戲水並遵守安全規範。

第二大隊大隊長王騰毅補充，暑期是戲水熱點，也是防溺工作的重中之重，透過多元管道與民眾接觸，建立全民水域安全觀念，是守護生命的重要任務。他強調：「每趟出遊都應選擇安全場域，隨時留意天候，避免高風險行為，才能『玩得開心、回得平安』。」