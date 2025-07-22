南消演練「山難救援」實境登場　繩索垂降懸崖成功救出傷患

▲消防人員於白河碧雲寺山區實施垂降訓練，模擬將受傷民眾從崖下安全吊掛救出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化山區突發事故處置能量、整合多單位搜救協作應變，台南市消防局第一救災救護大隊於22日上午，在白河區碧雲寺香路古道辦理「山難事故情境演練」，模擬民眾不慎墜落山崖，啟動指揮所、現地搜尋、繩索垂降吊掛搬運等全流程實作，展現面對山域緊急事故的行動力與高度專業。

本次演練以「實兵實地」方式進行，依「指揮幕僚組」與「搜尋救援組」兩大主軸推進，從設定前進指揮所、繪製圖資疊合、執行搜救軌跡蒐集，到模擬患者從山徑墜崖後進行目標鎖定、定位、擔架固定與繩索垂降吊掛搬運，逼真還原山難救援情境，整體流程緊湊流暢，考驗人員技術與臨場應變。

市長黃偉哲表示，台南幅員廣闊、擁有多處郊山步道與宗教景點，近年健行風氣盛行，然而體力不支、滑倒或天氣突變造成的山域事故也屢有傳出。他提醒市民上山前應掌握天候資訊、評估自身狀況，並攜帶手機與通訊設備，若遇意外可立即撥打119或使用消防局報案App回報定位，爭取關鍵黃金救援時間。

消防局長李明峯指出，山域救援不同於一般都會區出勤，需面對複雜地形與資源排程挑戰，因此透過本次演練，強化各分隊橫向聯繫、統一指揮調度與資訊傳遞效率，未來也將持續落實「科技輔助搜救」與「山區災防應變模組」，守護市民登山安全，讓消防救援網路更加扎實完備。