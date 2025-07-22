丹丹漢堡致敬災後英雄　慰勞南消三大隊送上溫暖便當打氣

▲丹丹漢堡佳里店、安和店代表今送餐至消防局第三大隊，慰勞堅守災後前線的消防弟兄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海，大北門地區首當其衝，風強雨驟間，台南市消防局第三救災救護大隊逆風而行堅守救災第一線，為感謝消防人員在災時奮勇投入，地方企業丹丹漢堡佳里店、安和店於22日特地準備便當飲品送至消防單位，為消防弟兄送上一份來自社區的溫暖與敬意。

消防局第三大隊下轄佳里、學甲、北門等多個偏鄉地區，災情一線面對風災重創，隊員全力投入屋損巡查、抽水支援與緊急救護，守護鄉親安危。丹丹漢堡表示，身為在地品牌，深感基層救災人員不眠不休的辛勞，期望透過實際行動表達感謝，也讓警消在繁忙之餘感受到市民的支持。兩店店長也強調，「當社區需要，我們就在這裡。」

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰指出，每一次災難背後，總有無數人在默默付出。此次丹丹漢堡自發送暖，讓全體同仁感受到社會各界的關懷，更是一種凝聚社區力量的展現。消防局長李明峯也呼籲，極端氣候成常態，企業與民眾皆應平時做好防災準備，透過彼此合作，打造更有韌性的城市。當更多人願意挺身而出，無論面對多少風雨，台南都能更強、更溫暖。