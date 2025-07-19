虎頭埤操舟演練　南消強化水域救援拋繩劃船樣樣來

▲台南市消防局第四大隊於虎頭埤辦理船艇救援訓練，實地模擬水域救生強化應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，台南市消防局為強化水域救援應變能量，19日上午由第四大隊在新化虎頭埤水庫辦理船艇訓練，演練內容包括拋繩袋、拋繩槍操作、船艇活餌救援及個人防護裝備應用等項目，透過實地模擬強化警、義消團隊默契，提升暑期水域事故應對能力。

此次訓練由第四大隊蔡國保大隊長督導進行，針對夏季常見溺水情境設計活餌救援模組，不僅要求所有參訓人員全程配戴急流救生衣、頭盔等防護裝備，岸邊亦配置拋繩袋與備援船艇，以實戰規格驗證快速部署與緊急應變效率，確保在黃金救援時機能迅速出動。

蔡國保提醒，暑假期間民眾從事水域活動頻繁，應熟記救溺「五步驟」口訣：「叫、叫、伸、拋、劃」——第一「叫」是大聲呼救，第二「叫」為撥打119或110求援；「伸」則是利用長桿伸援；「拋」是投擲繩索或漂浮物；最後「劃」則是運用船艇或大型浮具進行安全搭救。他強調，「岸上救援優先，自身安全最重要」，切勿貿然下水。

消防局長李明峯也指出，汛期來臨前夕水域變化快速，常有暗流或水位驟升等危險情況，呼籲市民前往戲水前應掌握天氣變化，遠離標有「禁止游泳」、「水深危險」等警示區域，穿戴合格浮具，並選擇設有救生員的水域或泳池活動。

台南市長黃偉哲表示，消防局持續透過專業訓練與器材整備，強化第一線人員在面對災害時的即時反應與團隊協作能力，盼藉由平日扎實演練，在突發事故發生時能有效縮短救援時間，守護市民生命安全。