特斯拉創意超吸睛！開「太空艙餐廳」爆紅排1.5小時　等充電看電影

▲特斯拉首間主題餐廳「Tesla Diner & Drive-In」在美國洛杉磯好萊塢開幕。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

全球知名電動車大廠特斯拉正式跨足餐飲市場，在美國洛杉磯開設首家主題餐廳「Tesla Diner」，結合充電站、美式速食、電影娛樂與人形機器人服務，呈現復古與科技融合的全新體驗。外界分析，此舉是執行長馬斯克（Elon Musk）試圖重振特斯拉品牌、擴展企業版圖的重要一步。

根據美國商業雜誌《財星》（fortune），Tesla Diner座落洛杉磯聖塔莫尼卡大道，外觀設計猶如一艘銀色飛碟，充滿懷舊與未來感。整體空間共2層、設有超過200個座位，1樓為開放式廚房、吧檯與外賣窗口，2樓則為露天酒吧與沙發區，顧客可躺坐觀賞最新好萊塢電影。餐廳周圍配備80座V4超級充電樁，車主可一邊用餐，一邊為愛車充電。

▲▼Tesla Diner提供的餐點，顧客在餐廳內用餐。（圖／達志影像）

菜單方面主打經典美式餐點，包括12美元的史詩培根、4美元的牛脂炸薯條與13美元的熱狗等。現場也販售特斯拉品牌周邊商品。雖然有顧客為蘋果派與薯餅等熱門品項排隊等候超過一小時，仍對整體體驗表示滿意。

更引人注目的是，特斯拉自家研發的Optimus人形機器人正式上線，負責迎賓與送餐工作，展現AI應用於日常生活的企圖心。

馬斯克對此概念相當看好，表示若反應良好，未來將陸續於全球主要城市及長途超級充電站設置更多據點。他形容Tesla Diner是「一座結合美食、好氛圍與娛樂的小島」，並視此為品牌整體布局的一部分。

▲Tesla Diner能讓顧客一邊欣賞電影、一邊等候汽車充電。（圖／達志影像）

Wedbush證券董事總經理艾夫斯（Dan Ives）指出，特斯拉正致力於打造一個橫跨汽車、住宅、餐飲與AI領域的「全方位品牌」，此餐廳計畫正是其品牌延伸的具體體現。他強調，特斯拉向來不依賴傳統廣告，而是透過產品與體驗創造話題，Tesla Diner提供了另一個接觸消費者的入口。

其他外媒透露，特斯拉也已經在中國上海浦東的超級工廠旁預留約3000平方公尺的土地，預計興建Tesla Diner上海分店，預期2026年農曆新年前後開幕，正式將此概念推向亞洲市場。