加快關稅談判進度！　南韓企業喊話：向美國「投資1000億美元」

▲美國川普政府針對汽車、汽車零組件課徵關稅，恐將對南韓汽車產業造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著鄰國日本在與美國川普政府的談判中，已成功將對等關稅稅率從25%降低至15%，如今南韓也不得不加快談判腳步。外媒透露，美方要求南韓向美國挹注4000億美元成立投資基金，然而這金額對南韓來說相當龐大。對此，南韓李在明政府先是與企業首長會晤後，表示南韓企業研擬向美國投資1000億美元。

根據《韓聯社》，南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲原定今（24）日起程飛往華府，並預計25日與美國財政部長貝森特進行2+2會談，不過起飛前一個小時卻突然接獲美方通知臨時取消，而南韓預計向美國所提出的籌碼也隨之曝光。

在貝森特因行程改變而突然取消會談後，南韓貿易業界24日透露，其實南韓政府原本準備在25日進行的2+2會談中，將向美方提出由南韓企業向美國投資1000億美元的方案，而隨著政府調動融資資金，未來南韓對美投資的金額也可能跟著增加。

報導指出，早在與美國進行關稅談判前，南韓政府便主動接洽三星電子、SK集團、現代汽車、LG集團等南韓國內4大財閥，要求統整對美投資的金額，之後便獲得上述企業承諾，能夠在美國投資達1000億美元以上。

據悉，南韓總統李在明14、15日各別與現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨進行晚餐，在對美投資方案和全球貿易等領域交換意見。

根據《彭博社》，美國川普政府要求南韓比照日本，向美國挹注4000億美元以上的資金成立投資基金。對此，南韓政府某位熟稔談判過程的高層人士透露，「其實我們也在談判過程中，檢討是否（成立對美投資基金）。因此，我們首先將統整企業的對美投資計畫，並且儘量增加投資金額。」

南韓政府考慮比照日本，透過輸出入銀行、產業銀行、貿易保險公社、韓國投資公社（KIC）來統籌大規模的出資、融資、融資保證計畫。

《韓聯社》指出，其實南韓現代汽車集團會長鄭義宣曾於今年3月會晤美國總統川普，提出規模達210億美元的投資計畫，包括在美國喬治亞州工廠擴大汽車生產、在露易絲安納州興建鋼鐵廠，大韓航空則與美國波音公司、美國航太引擎供應商奇異航空簽訂327億美元的合約。

至於三星電子則推動對美投資370億美元、SK海力士宣布對美投資38億7000萬美元，擴大在美國的半導體生產據點。

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