美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！　受害者最小才7歲

▲美國一名男空服員在廁所內偷安裝偷拍裝置，拍攝少女如廁的畫面。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

美國航空一名男性空服員在飛機廁所內安裝偷拍裝置，偷拍未成年少女如廁畫面，被判處18.5年徒刑。根據調查，他趁著職務之便，在9個月內偷拍了5名年齡僅7歲至14歲的少女使用飛機廁所的影片，行為惡劣震驚社會。

根據《美聯社》報導，現年50歲美國航空前空服員埃斯特斯·卡特·湯普森三世（Estes Carter Thompson III），23日因性剝削兒童等多項罪名被判處18.5年有期徒刑，而他刑滿後仍需接受5年的獄後監督。

▲該名美國航空空服員已經遭到解雇。（圖／記者蔡玟君攝）



湯普森2024年1月在維吉尼亞州林奇堡市被逮捕並起訴。檢方指出，一名14歲少女在搭乘湯普森執勤的航班時，意外發現客機廁所內暗藏了一個偷拍裝置，因此通報給相關單位。湯普森隨後被控企圖性剝削未成年人以及持有兒童性虐待影像等罪名。

警方進一步調查後發現，他在9個月內，利用偷拍裝置錄下另外4名年齡介於7至14歲少女在飛機上如廁的畫面。

檢方指出，湯普森的行為「剝奪了5名少女對世界的信任與純真」，讓她們從原本充滿希望的生活中，陷入恐懼、不信任和不安之中。湯普森在庭上為自己的行為道歉，坦言「行為自私、變態且錯誤」。

波士頓聯邦地區法院法官朱莉亞·科比克（Julia Kobick）在庭上表示，湯普森的行為「令人髮指」，並痛斥他的行為對受害兒童造成不可挽回的傷害，「害孩子們因此失去純真」，因此判處其18.5年有期徒刑與5年獄後監督。

湯普森將在北卡羅來納州的FMC Butner監獄服刑。他的律師表示，湯普森計畫接受專為性犯罪者設計的特殊治療，但對案件本身不予置評。