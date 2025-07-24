機艙內活春宮　大膽情侶在孩童面前「忘情吞吐」媽嚇壞報警

▲捷星航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一對夫妻在紐約搭乘飛機前往佛州途中，竟然在飛機上發生性行為，女子忘情吞吐、上下晃動的動作被附近2名孩童與母親看到，向機組人員通報。

來自康州丹柏里市(Danbury)的43歲女子賴利(Trista L Reilly)與42歲男友阿諾德(Christopher Drew Arnold)，19日凌晨在捷藍航空(JetBlue)飛往佛州的航班上，被其他乘客目睹她把頭放在男友兩腿之間，頭部上下擺動的活春宮畫面。

A Connecticut couple was arrested after allegedly engaging in a sex act in front of children on a JetBlue flight from NY to FL. Trista Reilly, 43, and Christopher Drew Arnold, 42, were charged with lewd exhibition involving minors after landing in Sarasota, Florida. (NYP) pic.twitter.com/9frg3QmOdF — NTC Feed (@NTC_Feed) July 23, 2025

警方表示，事件被2名孩童與他們的母親撞見，那名母親立即跑去找空服員通報事件，飛機約1個小時後降落在佛州當地機場Sarasota Bradenton International Airport，2人於上午11時30分被逮捕。

2人因為在未成年者面前進行猥褻表演，被控2項重罪，落網後已於21日獲釋，案件將於8月15日出庭審理。捷藍航空聲明表示，2名乘客的行為完全不可接受，航空公司絕對不會容忍，目前正在配合警方調查。