機艙內活春宮　大膽情侶在孩童面前「忘情吞吐」媽嚇壞報警

▲捷星航空。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國康乃狄克州一對夫妻在紐約搭乘飛機前往佛州途中,竟然在飛機上發生性行為,女子忘情吞吐、上下晃動的動作被附近2名孩童與母親看到,向機組人員通報。

來自康州丹柏里市(Danbury)的43歲女子賴利(Trista L Reilly)與42歲男友阿諾德(Christopher Drew Arnold),19日凌晨在捷藍航空(JetBlue)飛往佛州的航班上,被其他乘客目睹她把頭放在男友兩腿之間,頭部上下擺動的活春宮畫面。

