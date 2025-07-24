詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

▲ 林夕。（圖／開門見山有限公司提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，演藝圈藝人、歌手紛紛表態挺罷免、反罷免立場。曾為王菲、張惠妹等知名歌手填詞，被譽為「詞神」的知名作詞家林夕23日表態挺罷免立場，他表示，再等三年？台灣恐怕等不及了，這一年來，那些立委噁心的嘴臉、害台的行為，自己相信真心護台的人絕不會無感，無能還好，一堆有心人壞心使壞，就不只是「罷了，罷了吧」而是「不罷不休」。他強調，他會在726投下「同意罷免」一票，大罷免大成功。

林夕23日晚間發文表態對大罷免看法，他表示，再等三年？！個人等得及，台灣恐怕等不及了，不制止眼前傷害，還有更大的破壞會來臨。

林夕表示，這一年來，那些立委噁心的嘴臉、害台的行為，只要沒蒙住眼睛，摀著耳朵，自己相信真心護台的人絕不會無感、無所作為。

林夕認為，爛立委會癱瘓國會，壞立委卻會改變每個人的命運。無能還好，一堆有心人壞心使壞，就不只是「罷了，罷了吧。」而是「不罷不休」。

針對羅大佑日前表態反罷，林夕也說，什麼叫「賴皮罷免」？那些罷團志工所付出的代價，只為貪好玩來賴皮的？

林夕強調，身為中華民國五年資淺公民，必然善用選民力量，在726投下「同意罷免」一票，大罷免大成功。

貼文一出吸引3.4萬人按讚、破7000人分享，除了綠委黃捷表示「謝謝林夕老師，守護自由民主需要大家的力量」，更有超過千名網友留言致謝，紛紛表示「和羅大佑槓上了」、「謝謝深愛台灣的詞神夕爺」、「謝謝林夕大師守護台灣」。

回顧林夕經歷，他至今創作逾四千首粵語及國語歌曲，1995至2003年間，林夕連續九年奪得叱吒樂壇流行榜頒獎典禮填詞人大獎，創下最長連續紀錄，並於2006至2009年再獲四屆。1999年憑王菲《臉》、2010年憑張惠妹《開門見山》兩度獲台灣金曲獎最佳作詞人，2009年獲頒香港樂壇最高榮譽金針獎。

特別的是，日前表態反罷免的羅大佑知名歌曲《皇后大道東》，正是由林夕填詞，如今兩人對大罷免看法不同，格外引起各界熱議。